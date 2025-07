Carolina Baldin verlor ihren Mann bei einem Motorradunfall in Hamburg und bewältigt ihre Trauer öffentlich auf Instagram. In der neuesten Folge der NDR-Talkshow „deep und deutlich“ war die Influencerin zu Gast. Dafür erntet sie häufig Kritik.

Hamburg. – "Als er sich auch am Abend immer noch nicht gemeldet und den Standort nicht aktualisiert hat, kam mir das komisch vor", erzählt die 35-jährige Influencerin Carolina Baldin beim NDR-Talk "deep und deutlich". Die Nachrichten an ihren Mann gingen noch durch, blieben aber unbeantwortet.

Dass ihr Mann sich nicht meldete, sei ungewöhnlich gewesen. Er wollte den sommerlichen Tag nutzen und mit dem Motorrad eine Tour drehen. Auch Einkaufen stand noch auf seinem Plan. "Ich hatte dann irgendwie das Bedürfnis zu googeln. Ich habe 'Unfall Ducati Hamburg' eingegeben" so Baldin.

Lesen Sie auch: "Die immer lacht"? Kerstin Ott ganz offen: "Ich bin in eine Depression abgerutscht"

Carolina Baldin wurden aktuelle Fotos und Artikel angezeigt: "Ich wusste sofort, dass er das ist", sagt die Influencerin. Sie habe einen Artikel nur überflogen und las dann den Satz, der ihr Leben und das der gemeinsamen Tochter für immer veränderte: "Der 36-jährige Fahrer mit seiner Ducati aus Hamburg ist noch am Unfallort verstorben", so die Influencerin.

Könnte Sie interessieren: "Untenrum": So fing die Liebe von "Shopping Queen"-Star Guido Maria Kretschmer zu Frank Mutters an

Carolina Baldin: "Ich habe mich selber nicht mehr gespürt"

In dem Gespräch bei "deep und deutlich" erklärt sie, dass es wenig später es an der Tür schellte. "Ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste es", schildert die 35-Jährige den Moment.

"Ich habe mich selber nicht mehr gespürt. Mir war total kalt, obwohl es superheiß war an dem Tag", erzählt sie weiter. Ihre kleine Tochter war mit ihr im Wohnzimmer und tanzte. Der Kleinen sagte sie demnach nicht direkt, was passiert war.

Interessant für Sie: Bizarres Video: Laura Müller teilt anzügliche Inhalte und kassiert Shitstorm

Eine Polizistin überbrachte ihr dann die Todes-Nachricht – und somit auch Gewissheit. In der Nacht konnte Baldin nicht schlafen. Erst am nächsten Morgen begriff sie allmählich die Situation. Viele Gedanken seien ihr durch den Kopf gegangen: "Wie konntest du mir das antun, wie konntest du mich alleine lassen?"

Influencerin Carolina Baldin spricht auch weiterhin über Trauer

Ihre Trauer teilt sie auf ihrem Instagram-Account. Für sie ist das Sprechen über Verlust und Trauer wichtig. "Als es passiert ist, war ich allein. Im Umfeld bin ich die einzige, der so etwas passiert ist. Das ist mein Weg, mit meiner Trauer umzugehen", so Baldin.

Immer wieder wird ihr Kälte vorgeworfen, weil sie ihr Profil zur Trauerbewältigung nutzt, aber eben auch für Werbung. Doch habe sie mit der Zeit gelernt, mit den negativen Kommentaren umzugehen.