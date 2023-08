Anna-Carina Woitschack wird schon bald in einer Reality-TV-Show zu sehen sein. Wie der Sender RTL bekannt gibt, ist die Schlagersängerin aus Sachsen-Anhalt beim neuen Format "Die Verräter - Vertraue niemandem!" dabei.

Magdeburg/DUR - Anna-Carina Woitschack promotet gerade ihr neues Album "Best of". Doch schon bald wird die Sängerin aus der Altmark nicht mehr nur bei Meet & Greets mit Fans, oder auf der Bühne zu sehen sein. Wie der Sender RTL bekannt gibt, nimmt die Schlagersängerin an der neuen Reality-Krimi-Show "Die Verräter - Vertraue niemandem!" teil.

Gemeinsam mit 15 weiteren Teilnehmern, darunter „GZSZ“-Schauspielerin Susan Sideropoulos, den Schauspielern Christine Urspruch und Florian Fitz, „James Bond“-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Handball-Weltmeister Pascal Hens sowie Rapper Jalil, sucht Anna-Carina Woitschack in dem Reality-Format nach einem Silberschatz.

"Die Verräter - Vertraue niemandem!" - Anna-Carina Woitschack bei neuer Krimi-Reality-Show von RTL dabei

Dabei muss die gebürtige Sachsen-Anhalterin jedoch aufpassen: Drei der insgesamt 16 Spieler sind nämlich Verräter. Die Verräter spinnen ein Netz aus Lügen und morden heimlich - Nacht für Nacht. Für die Teilnehmer gilt es, die drei Verräter zu entlarven, bevor sie die anderen 13 Spieler eliminieren. Wer clever spielt, schafft es bis ins Finale und hat die Chance auf einen Silberschatz in Höhe von bis zu 50.000 Euro.

"Es kann mir echt hier zum Verhängnis werden, dass ich mich eigentlich einerseits mitteilen will, dass ich reden will und vielleicht gar nicht darf. Und es wird auch Dramen geben, es wird auch bestimmt Tränen geben, da bin ich mir sicher", sagt Anna-Carina Woitschack zur Show.

Anna-Carina Woitschack bald im TV - Wie wird sich die Schlagersängerin bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ schlagen?

Woitschacks Strategie: Sie möchte sich ganz auf ihr Bauchgefühl verlassen. "Dass ich meine Menschenkenntnis aus den letzten Jahren ganz stark einbringe und mir die Menschen genauer anschaue, um auch zu gucken, wo die Schwachstellen sind, wo die Stärken der anderen und wo vielleicht auch meine Schwächen, um einfach nicht enttarnt zu werden, falls ich Verräter sein sollte", nimmt sie sich für die Show vor.

Wer überleben möchte, muss bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ vermutlich hier und da auch mal eine Lüge auftischen. Das könnte eine Schwachstelle von ihr sein, gibt Anna-Carina Woitschack zu. "Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und erwarte auch von meinem Umfeld einen ehrlichen Umgang. Daher wird es mir nicht so leicht fallen, mich zu verstellen oder meine Mitspieler im Spiel anzulügen, sollte ich Verräter sein", sagt sie und fügt hinzu: "Aber ich liebe Herausforderungen."

Moderiert wird das neue Krimi-Format von Sonja Zietlow. Die sechs Folgen von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ laufen wöchentlich ab dem 20. September, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ geht’s schon am 13. September los mit einer Doppelfolge. Danach kann immer wöchentlich eine neue Folge im Stream geschaut werden.