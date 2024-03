Die Vox-Dating-Show "Herz an Bord" geht im März 2024 in die nächste Runde. Mit dabei ist Teresa Lustig aus Naumburg. Warum sie sich für eine Teilnahme entschieden hat und wie Moderator Wayne Carpendale hinter der Kamera tickt.

"Herz an Bord" ab März auf Vox: Das ist Naumburger Kandidatin Teresa

Teresa Lustig aus Naumburg ist ab März 2024 bei der zweiten Staffel der Vox-Dating-Show "Herz an Bord" zu sehen.

Naumburg - Die Vox-Dating-Show "Herz an Bord" kehrt im März 2024 mit einer zweiten Staffel zurück und verspricht erneut eine aufregende Liebessuche. Teresa Lustig aus Naumburg ist eine der vier Kandidatinnen, die während dieser romantischen Kreuzfahrt nach der großen Liebe suchen.

Die 29-Jährige Justizfachwirtin, seit etwas mehr als einem Jahr Single, hat sich für das Experiment auf hoher See entschieden und stürzt sich in ein neues Liebesabenteuer.

Die Reise führt Teresa Lustig und die anderen Kandidatinnen zwei Wochen lang auf einem Kreuzfahrtschiff über den Nordatlantik.

Bei idyllischen Landgängen und aufregenden Entdeckertouren haben die Frauen die Möglichkeit, verschiedene Männer kennenzulernen - in der Hoffnung, ihren Traumpartner zu finden.

Bei Vox-Sendung "Herz an Bord" wagt Teresa Lustig aus Naumburg einen Neuanfang

Auf jeder Insel, die Teresa Lustig mit der Crew bereist, warten Single-Männer auf die Frauen, die mit ihnen an Land und auf Deck auf romantische Dates gehen.

Die Herausforderung besteht darin, am Ende jeder Etappe zwischen zwei Männern zu wählen, um herauszufinden, wer sie auf die nächste Etappe begleiten darf.

Doch die Teilnahme an "Herz an Bord" markiert für Teresa Lustig nicht nur eine Chance auf die große Liebe, sondern auch einen persönlichen Neuanfang nach einer schwierigen Zeit.

Seit Februar 2023 lebt sie von ihrem Ehemann getrennt, mit dem sie fünf Jahre verheiratet und sieben Jahre in einer Beziehung war. Unter der Trennung habe die 29-Jährige sehr gelitten. Jetzt sei es jedoch an der Zeit, einen Neuanfang zu wagen, so Lustig.

Kollegin motivierte Teresa Lustig zu Teilnahme an Vox-Sendung "Herz an Bord"

Eine befreundete Arbeitskollegin ermutigte sie zur Teilnahme und machte sie auf die Vox-Dating-Show aufmerksam. "Sie hat mich gefragt, wann ich denn eigentlich das letzte Mal etwas nur für mich gemacht habe", erinnert sich die 29-Jährige. "Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Antwort."

Die Naumburgerin legt Wert auf Loyalität und Vertrauen in einer Partnerschaft. Nach ihrer schmerzhaften Trennung im vergangenen Jahr suchte sie nach einem humorvollen Mann, der fest im Leben steht und ihre Vorstellung von einer gemeinsamen Zukunft teilt.

Außerdem hofft sie auf einen Partner, der die gleichen langfristigen Ziele verfolgt. "Ich suche immer noch den Partner fürs Leben, mit dem ich Kinder, ein Haus und einen Hund haben kann", sagt sie.

Was das perfekte Date für Teresa Lustig ausmacht

Auch wenn sie bei den idyllischen Landgängen und Verabredungen auf Deck des Kreuzfahrtschiffes die Männer vor einer einzigartigen Kulisse kennenlernen darf: Zuhause legt sie auf kitschige Dates mit vielen Rosen und Kerzen keinen besonderen Wert.

Stattdessen sind es für sie gemeinsame Erlebnisse, die verbinden. "Für mich braucht es kein Schickimicki-Essen. Sondern es reicht auch aus, sich zusammen einen Döner zu bestellen und irgendwo auf eine Decke gemeinsam hinzusetzen, vielleicht dabei dem Sonnenuntergang zuzuschauen."

Der Kameratrubel sei für die 29-Jährige sehr neu und ungewohnt gewesen. Doch je länger die Dreharbeiten andauerten, desto mehr habe sie die Kameras ausblenden können, erzählt sie. Außerdem habe sie jederzeit Hilfe und Unterstützung vom Team vor Ort erhalten.

Wayne Carpendale als Freund und Helfer an Bord

Wayne Carpendale agiert bei der Vox-Sendung als Moderator und Liebeskapitän. Auch abseits der Kameras hatten die Teilnehmerinnen Kontakt zu dem 46-jährigen Schauspieler. Bei ihm hätten sie immer eine Schulter zum Anlehnen gehabt, verrät Teresa.

"Zwischen den Drehzeiten war er einer derjenigen, der uns mit Rat und Tat zur Seite stand", erzählt sie. Außerdem habe er sie auch abseits von Drehtipps dazu motiviert, "nicht immer unsere Checklisten abzuarbeiten, sondern uns auch mal auf einen Flirt einzulassen", so Teresa.

Schauspieler Wayne Carpendale moderiert die Vox-Sendung "Herz an Bord", die im März 2024 mit der zweiten Staffel startet. Foto: RTL / Philipp Rathmer

"Man muss wirklich sagen: sympathischer Mann. Auch außerhalb der Dreharbeiten hat er sich mit uns unterhalten und gefragt, wie es uns geht und war wirklich super aufmerksam", hält sie fest.

Die Zuschauer können die spannende Liebessuche von "Herz an Bord" ab dem 19. März 2024 jeden Donnerstag um 20.15 Uhr bei Vox verfolgen.