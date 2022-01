TV-Kracher: GZSZ-Spin-off startet im Januar mit großem Schauspiel-Comeback

Potsdam/Berlin/DUR - Die Kult-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" startet mit seinem dritten Spin-off in das Serienjahr 2022. In "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" erfüllt sich Leon Moreno (Daniel Fehlow, 46) den Traum vom eigenen Restaurant am Meer und zieht mit seinem Sohn Oskar von Berlin in den Kitesurf-Ort Engelshoop an der Ostsee. Doch der Neustart läuft für Leon alles andere als ruhig an.

TV-Comeback von Susan Sideropoulos

In seinem neuen Haus am Meer findet der Koch ein Foto, auf dem augenscheinlich seine verstorbene Frau Verena (Susan Sideropoulos, 41) zu sehen ist. Auch Morenos Sohn Oskar glaubt mittels einer Drohne eine Frau beobachtet zu haben, die seiner leiblichen Mutter zum Verwechseln ähnlich sieht. Wie das Vater-Sohn-Gespann im Laufe der Serie mitbekommt, handelt es sich bei der Frau um Sarah, die sich anfangs von Leon verfolgt fühlt, dann jedoch ihre Zweifel ablegt und sich in den Koch verliebt.

Doch dem Glück der beiden steht einiges im Wege: Für Leon verschwimmen Erinnerungen und Realität immer mehr und ein gefährlicher Stalker stellt Sarah nach, wodurch auch Leon ins Fadenkreuz der Polizei gerät.

Bei dem achtteiligen Serien-Spin-off gibt Susan Sideropoulos ihr Comeback im GZSZ-Kosmos. "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" feiert am 31. Januar Premiere auf RTL+.