Unerwartetes Comback in der RTL-Soap "Unter Uns": Rufus Sturm - eine der beliebtesten Figuren der Serie - kehrt zurück in die Schillerallee.

Köln/DUR/mad - Frohe Kunde für Freunde und Fans der täglichen RTL-Serie „Unter uns“: Die Figur Rufus Sturm - gespielt von Kai Noll - kehrt zurück in die Reihen der Serien-Charaktere. Schauspieler Kai Noll freut sich, knapp zwei Jahre nach seinem Abschied nun auf seine Rückkehr in die Schillerallee, teilt der Sender RTL am Mittwoch mit.

"Ich habe den Rufus vermisst und freue mich, ihn wieder zu spielen - und auf spannende Geschichten, die erzählt werden. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen, mit Cowboystiefeln im Gepäck", erklärt der 57-jährige Kai Noll gegenüber RTL.

Kai Noll: Wann kommt Rufus zurück – und wird er lange bleiben?

Die Figur Rufus Sturm (Kai Noll), die gute Seele der Schillerallee und ein treuer Freund in allen Lebenslagen, kommt in Folge 6852 ab dem 25. April 2022 auf einen Besuch in die Schillerallee. Rufus kommt aus Afrika und hat dabei so einige Überraschungen im Gepäck, so der Sender.

Nachdem Rufus seiner ältesten Tochter Lili Mattern (Sarah Bogen) und ihrer Schwester Lotta (Laurena Lehrich) nach Afrika gefolgt war, zieht es ihn wieder in die alte Heimat. Doch was oder wer dahinter steckt, das lässt RTL offen.

Knapp 18 Jahre - seit 2003 - begeisterte Kai Noll die Freunde der RTL-Serie "Unter uns". Noll wurde 1964 in Bonn geboren und wuchs in Hamburg auf. Nach der Schule widmete er sich zunächst der Musik und sorgte mit Punk- und Rockmusik für Furore. Nach dem Besuch der Schauspielschule in Hamburg startete er 2003 bei "Unter uns" durch. Fast 18 Jahre stand er als fürsorglicher Familienvater Rufus Sturm vor der Kamera in den Kölner Studios. Nach seiner vorerst letzten "Unter uns"-Folge im Jahr 2020 widmete er sich ganz seiner Band "NOLL".

Die Vorabendserie "Unter uns" läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und kann jederzeit auf RTL+ angesehen werden.