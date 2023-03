Bijan Bassiri (Omid Memar, l-r), Winne Wolf (Damian Hardung) und Gabriela Illias (Rocio Luz) in einer Szene der 2. Staffel der Event-Serie „Unsere wunderbaren Jahre“ in der ARD.

Berlin - Die zweite Staffel der historischen Drama-Miniserie „Unsere wunderbaren Jahre“ hat erheblich Zuschauer verloren. Während am Samstag bei der ersten Folge noch mehr als 3 Millionen zuschauten, waren es am Mittwochabend für Episode 3 und 4 des in Doppelfolgen ausgestrahlten ARD-Sechsteilers im Ersten nur noch 2,57 Millionen (9,9 Prozent ab 20.15 Uhr) und 2,23 Millionen (8,9 Prozent ab 21.00 Uhr). Abschluss der Staffel soll am kommenden Mittwoch (22. März) sein.

Im Frühjahr 2020 - in der gerade mit Lockdown losgehenden Corona-Pandemie - hatte die Fernsehserie nach dem Roman von Peter Prange mit Schauspielerinnen wie Elisa Schlott, Vanessa Loibl, Anna Maria Mühe und Katja Riemann noch jeweils um die sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für sich gewonnen.

Quotensieger in der Primetime war am Mittwoch die ZDF-Quizshow „Da kommst Du nie drauf!“ mit Johannes B. Kerner, die im Schnitt 3,28 Millionen einschalteten, was 12,8 Prozent Marktanteil entsprach. Dahinter lag die Krimiwiederholung „Wilsberg: Interne Affären“ - ein Krimi von 2008 - bei ZDFneo mit 2,13 Millionen Zusehenden (8,3 Prozent).

Sat.1 erreichte mit der neuen Show „Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?“ mit Jörg Pilawa 1,47 Millionen (5,8 Prozent), Vox mit der Krimiserie „CSI: Vegas“ 1,42 Millionen (5,5 Prozent), RTL mit der Kuppelsoap „Der Bachelor“ 1,35 Millionen (5,4 Prozent), ProSieben mit der Comedyshow „TV total“ mit Sebastian Pufpaff 1,33 Millionen (5,1 Prozent), RTLzwei mit der Dokusoap „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!“ 880.000 (3,7 Prozent) und Kabel eins mit dem amerikanischen Sci-Fi-Drama „Die Tribute von Panem - Mockingjay (2)“ mit Jennifer Lawrence im Schnitt 850.000 (3,7 Prozent).