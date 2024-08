Was auf den ersten Blick nach einer glücklichen Ehe aussieht, ist für Angela ein wahr gewordener Alptraum. Eines Tages verspricht ein Fremder Rettung von ihrem Ehemann. Ein Thriller in sechs Teilen.

Berlin - Vier Monate, nachdem Olivier (Michiel Huisman) versprochen hat, sich zu ändern, wird der vermeintlich charmante Ehemann wieder gewalttätig. Und ein ausgelassener Weinabend mit Freunden endet für Angela (Joanne Froggatt) mit einem ausgeschlagenen Zahn. Schon in den ersten Minuten der britischen Miniserie „Angela Black“ zerbricht die Fassade der vermeintlich idyllischen Ehe.

Im Mittelpunkt eines neuen britischen Sechsteilers auf ARD-Spartensender One steht das Opfer häuslicher Gewalt aus einem schönen Londoner Viertel. Obwohl Angela schon mehrfach gedroht hat, ihren Mann zu verlassen, schafft die Mutter von zwei Söhnen den letzten Schritt nicht. Stattdessen verbirgt sie ihre blauen Flecken unter einer dicken Schicht Make-up und rettet sich bei Nachfragen mit erfundenen Ausreden.

Wie lange kann die Frau das Lügenkonstrukt noch aufrechterhalten? Und vielleicht noch wichtiger: wie lange kann sie diese Ehe noch überleben? Eine überraschende Wendung in ihrem Leben gibt Hoffnung. Was dann geschieht, ist am Samstag (17.8.) ab 20.15 Uhr in der Thriller-Serie „Angela Black - Freund oder Feind?“ zu sehen.

Als eines Tages der Privatdetektiv Ed (Samuel Adewunmi) auftaucht, erfährt Angela Wahrheiten über ihren Mann, die sie nie für möglich gehalten hätte. Olivier habe ihn engagiert, um sich für eine Scheidungsschlacht das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder zu sichern. Dann behauptet er auch noch, ihr Mann habe versucht, ihn als Profikiller anzuheuern, um seine Frau loszuwerden. Ed bietet Angela seine Hilfe an – zumindest behauptet er das. Ist der Fremde ein Freund oder Feind?

Angelas Leben gleicht einem Käfig. Sogar in ihrem Job im Tierheim ist sie von Gitterstäben umgeben. Und nachdem sie einem Hund den Maulkorb abnimmt, wird sie selbst gebissen. Vielleicht ist der mysteriöse Mann also genau das, was sie braucht, um den endgültigen Schritt der Trennung zu wagen. Im weiteren Verlauf der packenden Serie kommen immer mehr Geheimnisse ihres Mannes ans Tageslicht. Angelas Misstrauen gegenüber dem Fremden ist aber nicht größer als die Angst vor ihrem Mann. Damit wächst ihr Mut, sich aus den Fängen ihres Peinigers zu befreien. Ob es ihr gelingt?

Für ihren psychologischen Thriller sollen die Autorenbrüder und Executive Producer Jack und Harry Williams reale Fälle von häuslicher Gewalt recherchiert haben, um die Dynamik der Geschichte authentisch zu gestalten. Die sechs Episoden wurden von ihrer Produktionsfirma Two Brothers Pictures gedreht, die bereits für Serien wie „Fleabag“, „The Missing“ und „Liar“ verantwortlich war.