Wer Kanzler oder Kanzlerin wird, entscheidet sich am 23. Februar. Bis dahin gilt es für die Kandidaten, sich im Wahlkampf zu beweisen. Jetzt steht auch ein „Bürger-Speed-Dating“ auf dem Programm.

Berlin - ProSieben und Sat.1 planen im laufenden Wahlkampf zwar kein eigenes Fernseh-Duell, haben jedoch am Abend vor der Bundestagswahl ein „Bürger-Speed-Dating“ mit den vier Kanzlerkandidaten im Programm. Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Grüne) treffen auf zehn Wählerinnen und Wähler.

Wie die Senderfamilie mitteilte, haben die Frauen und Männer jeweils drei Minuten Zeit, um den Parteigrößen ihre Fragen zu stellen. Das Format ist nicht live. Die Begegnungen sollen „zeitnah zur Ausstrahlung“ vorher aufgezeichnet werden. Beginn ist am 22. Februar um 20.15 auf ProSieben, Sat.1 und auf der Streamingplattform Joyn. Moderatorin Linda Zervakis und der stellvertretende „Bild“-Chefredakteur Paul Ronzheimer moderieren und ordnen ein.

ProSieben und Sat.1 sind die letzten großen deutschen Fernsehsender, die ihre Pläne zu den Politiker-Befragungen im TV bekanntgegeben haben. Die Öffentlich-Rechtlichen ARD und ZDF strahlen am 9. Februar - also sonntags - einen Schlagabtausch von Scholz und Merz aus (20.15 Uhr).

Der Privatsender RTL plant ebenso ein TV-Duell der beiden Politiker - genau eine Woche später am 16. Februar. Am 19. Februar - ein Mittwoch - strahlen der Sender Welt TV sowie „bild.de“ und „welt.de“ um 20.15 Uhr ihr Duell aus. Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt.