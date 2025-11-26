"Bares für Rares"-Fans müssen stark sein. Die beliebte Trödelshow fliegt im Dezember gleich mehrmals aus dem Programm. Das ist der Grund.

Gleich mehrfach muss Horst Lichter mit seiner Show "Bares für Rares" im Dezember seinen Sendeplatz räumen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Fans von "Bares für Rares" sowie der "Rosenheim Cops" müssen an einigen Tagen im Dezember auf ihre geliebten Sendungen im ZDF verzichten.

Am 2. und 3. Dezember 2025 müssen die beiden Sendungen dem Wintersport weichen. Denn dann überträgt das ZDF Biathlon aus Östersund, so der "Focus".

ZDF stellt Programm um: Wintersport statt "Bares für Rares" im TV

Los geht es am 2. Dezember: Ab 15.05 Uhr überträgt "Sportstudio live" den 15-Kilometer-Einzelwettkampf der Frauen. Am 3. Dezember soll ab 15.05 Uhr live über das 20-Kilometer-Einzel der Männer aus Östersund berichtet werden.

Erst am 4. Dezember sind "Bares für Rares" mit Horst Lichter und die "Rosenheim Cops" wieder wie gewohnt im TV zu sehen – zumindest vorerst. Denn am 19. Dezember fliegt "Bares für Rares" erneut aus dem Programm.

Dann berichtet "Sportstudio live" ab 11.15 Uhr über gleich mehrere Weltcups, darunter Nordische Kombination, Ski alpin, Skeleton und Biathlon.