Hamburg - Ein Mann und seine Tochter verweilen bei der Jagd auf einem Hochsitz. Als der Vater ein Wildtier ins Visier nimmt und kurz davor ist, mit seiner Jagdwaffe abzudrücken, wird er erschossen. Jagdunfall oder präziser Mord? Diese Frage versucht Fernsehkommissarin Helen Dorn (Anna Loos) in der Folge mit dem Titel „Helen Dorn - Das Recht zu schweigen“ am Samstag (11.2.) ab 20.15 Uhr im ZDF zu beantworten.

Die Verlesung des Testaments des Toten Rolf Kanther (Oliver Sauer), Chef einer mittelständischen Firma, die Militärtechnik herstellt, sorgt für eine Überraschung. Das Testament widerspricht den Wünschen seiner Frau Marianne (Ursina Lardi) und den Empfehlungen des engsten Beraters Peer Sailer (Peter Lohmeyer).

Zu seiner Tochter Sonja (Sina Martens) hatte Rolf Kanther jahrelang keinen Kontakt, weil sie seine Vorstellung nicht erfüllen konnte, in seine Fußstapfen zu treten. „Militärtechnik ist nichts für mich. Ich bin Fotografin geworden. Das hat ihn bitter enttäuscht“, sagt Sonja, als Dorn sie befragt.

Dorn ermittelt auf eigene Faust

Die Ermittlungen Dorns erschwert Staatsanwalt Herbert Bock (Christoph Tomanek). Er stellt diese zwischenzeitlich sogar ein. Doch Dorn spürt, dass das ein Fehler ist und ermittelt auf eigene Faust und Gefahr.

Kühl, klar und klug - so kennen die Fernsehzuschauer Anna Loos in der Rolle als Helen Dorn. Und so präsentiert sich Dorn auch dieses Mal. Doch in ihrem 17. Fall zeigt sich Dorn nicht nur nüchtern, sondern auch von einer emotionalen Seite. Denn im Zusammenhang mit dem tödlichen Schuss auf Kanther stößt sie auf einen Juwelenraub aus der Vergangenheit, mit dem Helens Vater Richard Dorn (Ernst Stötzner) in seinem Job als Kriminalkommissar zu tun hatte.

Der Film unter Regie von Friedemann Fromm, der schon mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, ist ein fesselnder Krimi. Das Testament, ein Geheimnis des Toten und der Zusammenhang zum spektakulären Fall aus der Vergangenheit bieten Spannung und laden den Zuschauer zum Miträtseln ein.

Doch bei all der Dramatik rund um den tödlichen Jagdtrip sorgt das Zusammenspiel zwischen Dorn und ihrem Kollegen Weyer (Tristan Seith) für das eine oder andere Schmunzeln. Der Kriminaltechniker und die Kommissarin sind schlagfertig und bilden ein starkes Team.