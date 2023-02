Bei der TV-Sendung „Stern TV“ kam es am Mittwochabend zu einem Zwischenfall. Als Moderator Steffen Hallaschka die frisch gekürte Dschungelkönigin Djamila Rowe interviewte, sprangen nacheinander zwei Zuschauer auf die Bühne.

Magdeburg/DUR/acs - Was war am Mittwochabend bei Stern-TV los? Es sollte eine ganz normale Sendung werden. Zu Gast war die frisch gekürte Dschungelkönigin Djamila Rowe. Doch als Moderator Steffen Hallaschka ein Interview mit der 55-Jährigen IBES-Gewinerin führte, kam es zu einem kuriosen Zwischenfall.

Ein Mann sprang auf die Bühne und vor die Kamera und näherte sich Hallaschka und Rowe. Währenddessen fragt er völlig zusammenhangslos: „Hallihallo, wusstet ihr eigentlich, dass WWE fake ist?“ Damit meinte er offenbar „World Wrestling Entertainment“, den Veranstalter von bekannten Wrestling-Veranstaltungen.

Mit seine Störaktion wollte der Mann offenbar ein Zeichen setzen. Auf dem Hoodie des Zuschauers steht „Stone Cold“, der Ringname des ehemaligen US-Wrestlers Steve Austin (58).

Moderator Hallaschka reagiert zunächst sauer: „Sie möchten hier die Sendung stören und einfach mal eine Botschaft platzieren? Da würde ich doch empfehlen, sich einfach wieder hinzusetzen.“ Gleich darauf nähern sich Sicherheitsleute, um im Zweifelsfall einzugreifen.

Hallaschka wendet sich erneut an den Mann: „Wissen Sie was? Das ist vielleicht eine gute Bewerbung für den Dschungel. Vielleicht versuchen Sie es da noch mal. Und wenn Sie dann wiederkommen, reden wir auch über alles, was Sie für richtig halten“, sagt der Moderator. Da wird der Mann auch schon von den Sicherheitsleuten aus dem Saal geführt.

Plötzlich stellte sich ein weitere Mann vor die Kamera und redet wirres und unverständliches Zeug. Bei ihm handelt es sich laut Bild.de um einen jungen Mann aus Frankfurt. Er hat einen Youtube-Kanal mit rund 1200 Abonnenten. Hier lädt er zuvor ein „Bekennervideo“ hoch, in dem er psychisch labil wirkt.

Nun steht Hallaschka auf und wendet sich an den zweiten Mann: „Und auch für Sie gilt das Gleiche. Was ist denn hier heute Abend los? Dann wünsche ich auch einen schönen Abend.“ Daraufhin verlässt auch der zweite Mann das Studio.

Nach dem Zwischenfall setzt sich der Moderator wieder und geht auf seinen Gast ein. „Schauen Sie mal, liebe Djamila, so etwas ist los bei uns, wenn die Dschungelkönigin kommt. Dann denkt jeder, er kann ein bisschen vom Glanz Eurer Majestät abbekommen.“ Djamila sitzt während der gesamten Störaktion auf ihrem Thron und sieht einigermaßen erstaunt aus.