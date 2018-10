Ute Lemper ist Artist in Residence beim Kurt-Weill-Fest 2019 in Dessau. Sie bestreitet unter anderem ein Galakonzert im Anhaltischen Theater, bei dem die Anhaltische Philharmonie Dessau Weills „Silbersee-Suite“ und Gershwins Welterfolg „An American in Paris“ gegenüberstellt. Foto: David Andrako

Das Dessauer Kurt-Weill-Fest steht 2019 im Zeichen der Moderne - in Verbindung mit dem Bauhausjubiläum.

Dessau-Roßlau (vs/dpa) l Das 27. Kurt-Weill-Fest Dessau 2019 steht unter dem Motto „Mut zur Erneuerung“. Rund 600 Künstler gestalten vom 1. bis 17. März knapp 50 Veranstaltungen, wie die Organisatoren mitteilten. Dazu gehören den Angaben nach die Sängerinnen Ute Lemper und Helen Schneider sowie die Schauspielerinnen Katja Riemann und Katharina Thalbach. Mehr als 20 000 Besucher werden zum Festival erwartet.

Es widme sich mit dem Thema auch dem Jubiläum 100 Jahre Bauhaus 2019. Die 1919 in Weimar vom Architekten Walter Gropius begründete Architektur- und Designschule hatte in Dessau ihre Blütezeit. Der Komponist der Dreigroschenoper Kurt Weill (1900–1950) – mit der Moritat von Mackie Messer „Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht“ (Text: Bertolt Brecht) – wurde in der Stadt geboren. In New York, wo er 1950 starb, war er am Broadway für seine Musicals gefeiert worden. Sein Musikstil galt damals als unkonventionell.

Musik in ungewöhnlichen Orten

Das Weill-Fest bringt Musik in Theater, Kirchen, historische Stätten, Museen und ungewöhnliche Orte von Dessau-Roßlau über Magdeburg, Halle (Saale) und Wörlitz.

Dass Kurt Weill hauptsächlich für die Bühne gearbeitet hat, wird mit der Eröffnungsrevue „Wanted“ mit Dagmar Pecková und mit der Wiederaufnahme der Dreigroschenoper im Anhaltischen Theater Dessau aus der vergangenen Spielzeit bedacht.

Als Artist-in-Residence konnte für das diesjährige Festival Ute Lemper gewonnen werden. Die erfolgreiche und begeisterte Weill-Interpretin ist in vier Veranstaltungen zu erleben: Sie reichen vom großen Galakonzert im Verbund mit der Anhaltischen Philharmonie Dessau bis zum Gespräch in der intimen Atmosphäre des Festivalcafés. An zwei Abenden präsentiert Lemper ihr neues Programm „Rendezvous with Marlene“. Kurt Weill ist in ihrem Schaffen stets präsent. Schon ihre erste Platte, mit 23 Jahren aufgenommen, ist dem Dessauer Komponisten gewidmet.

Ergänzend Führungen und Ausstellung

Rund um die Konzerte ermöglichen Führungen, Nachwuchskonzerte und die Ausstellung „Kleinwohnung, Modehaus, Kraftzentrale. Neues Bauen und neues Leben im Halle der 20er Jahre“ des Stadtmuseums Halle (Saale) das Motto des Festivals näher kennenzulernen.

Das nach 1990 initiierte Dessauer Fest präsentiert jedes Jahr unter einem anderen Thema seine Musik, Lebensstationen und Werke von Zeitgenossen.

Großer Erfolg 2017

2017 besuchten laut Veranstalter mehr als 20.000 Menschen das Kurt-Weill-Fest. Unter dem Motto „Weill auf die Bühne!“ beleuchtete es den Komponisten als Innovator des Musiktheaters in Europa und Schöpfer eines neuen Songstils.

Karten: telefonisch unter (0341)14 990 900 oder im Internet.