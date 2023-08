Düsseldorf - Die Rockstars Bryan Adams und Peter Doherty, Schauspielerin Meret Becker, Modemacher Harald Glööckler und Grünen-Bundestagspolitiker Anton Hofreiter haben eines gemeinsam: Sie alle machen nebenbei Kunst. Eine Ausstellung im Düsseldorfer NRW-Forum zeigt von Freitag bis zum 21. Januar 2024 die „Kunst der Stars“. Unter dem Titel „Beyond Fame“ (Jenseits des Ruhms) werden Fotos, Gemälde, Videos und Installationen von 18 internationalen und deutschen Prominenten aus Musik, Schauspiel, Politik oder Sport präsentiert.

Zu sehen sind etwa Arbeiten des Sängers Tim Bendzko, der Rapper Cro und Samy Deluxe, aber auch Werke des einstigen Wimbledon-Siegers Michael Stich oder der ehemaligen Fußball-Nationalspielerin Josephine Henning. Mit dabei sind auch Wolfgang Niedeckens Tochter Isis-Maria Niedecken sowie Jean-Remy von Matt, Mitbegründer der Hamburger Agentur Jung von Matt. Die Kunstwerke erlauben einen Blick hinter die Fassade der Berühmtheit und manchmal auch in das Seelenleben der Prominenten.

Eine Kunstakademie haben die wenigsten Stars von innen gesehen, aber ihre künstlerische Kreativität leben sie häufig in mehreren Bereichen gleichzeitig aus. „Eine Musik-Karriere ist voll durchorganisiert“, sagte der einst skandalträchtige Libertines-Frontmann Doherty am Donnerstag in Düsseldorf. Seine Karriere in der Kunst sei dagegen „unvorhersehbar und chaotisch“ gewesen, so der 44-Jährige, der seine Collagen teils unterwegs auf Tourneen anfertigte. Musik macht Doherty aber immer noch. Gerade hätten die Libertines ein neues Album fertiggestellt.