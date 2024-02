Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

berlin. - Die 74. Berlinale ist eröffnet. In der deutschen Hauptstadt herrscht vom 15. bis zum 25. Februar Ausnahmezustand. Nicht nur am Potsdamer Platz schreiten Filmstars über den roten Teppich, drängen sich Paparazzi neben Autogrammjäger. Bis hin zur Verti Music Hall am Ostbahnhof werden rote Teppiche ausgerollt. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin spielen in einer Liga mit Cannes und Venedig, auch wenn das Wetter zu wünschen übrig lässt. Für die Festivalleiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian ist es die letzte Berlinale. Ab 1. April 2024 übernimmt die US-Amerikanerin Tricia Tuttle in Berlin die Regie. Zuvor hatte sie das London Film Festival unter sich.