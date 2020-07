"The End" von Heather Phillipson. Foto: Alastair Grant/AP/dpa Alastair Grant

Der Trafalgar Square in London ist sicherlich einer der ungewöhnlichsten Kunsträume weltweit. Jetzt ist dort eine neue Attraktion zu bestaunen.

London (dpa) - Ein riesiger Batzen Sahne mit einer Kirsche und einer Drohne obendrauf ist seit Donnerstag Blickfang auf dem berühmten Trafalgar Square in London.

Das Kunstwerk "The End" von Heather Phillipson krönt bis Frühjahr 2022 einen Sockel auf dem Platz mitten in der Hauptstadt. Eine Riesenfliege krabbelt an dem Sahnehaufen hoch.

Eigentlich sollte das Kunstwerk schon vor vier Monaten aufgestellt werden, doch dann kam die Corona-Krise dazwischen. Auf dem vierten Sockel des Platzes wird seit 1999 Gegenwartskunst gezeigt.

Die Britin Phillipson will mit ihrer Sahne-Fliege-Kirsche-Skulptur die Extreme geteilter Erfahrungen ausdrücken. Auf die Idee sei sie durch den Brexit und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gekommen. Das Kunstwerk solle nicht nur Pessimismus ausstrahlen, sondern auch Hoffnung und "eine Chance zu einem radikalen Wandel".

Fußgänger können sich über eine Webseite live anschauen, was die Drohne von oben beobachtet. Mit ihrer Skulptur hat die Künstlerin bereits einen Rekord aufgestellt: Noch nie stand ein so großes Kunstwerk auf dem Sockel. Es ragt mehr als neun Meter in den Himmel.

