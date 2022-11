Adventskalender selber machen: Kleine und günstige Geschenkideen für Männer, Frauen und Kinder

Halle (Saale)/DUR/acs - Der Dezember rückt immer näher und damit auch die Zeit der Adventskalender. Die 24 Türchen, die den Countdown bis Weihnachten herunterzählen, bereiten in der Vorweihnachtszeit Jedem eine Freude. Wer in diesem Jahr einen Adventskalender verschenken möchte und ihn statt zu kaufen, selber basteln möchte, findet hier zahlreiche Ideen für die tollsten Geschenke.

Einen Adventskalender zu basteln ist manchmal nämlich gar nicht so leicht. Schön gestaltet soll er sein, mit originellen Kleinigkeiten, die zu dem Beschenkten passen. Doch zu teuer dürfen die Geschenke auch nicht sein – immerhin ist wenige Wochen später Weihnachten! 24 Präsente zu finden, die diesen Bedingungen entsprechen, kann einen ganz schön zum Verzweifeln bringen.

Deshalb gibt es hier die besten Tipps und Geschenkideen für einen selbstgebastelten Adventskalender.

Adventskalender selber machen: Allgemeine Tipps

Zunächst einmal muss überlegt werden, wie man den Adventskalender verpacken möchte. Ob mit Geschenkpapier an einer Schnur befestigt, in kleinen Geschenktütchen in einem Karton oder gesammelt in einer großen Socke – der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Am besten überlegt man, wo der oder die Beschenkte den Adventskalender am besten aufhängen oder aufstellen könnte und passt die Gestaltung daran an.

Beim Befüllen des Adventskalenders kommt es auf eine gute Mischung an. Nicht in jedem Türchen muss sich ein besonders großes oder teures Geschenk befinden. Wer ein besonderes Geschenk im Kalender unterbringen möchte, kann dies beispielsweise an einem bestimmten Tag wie Nikolaus oder dem vierten Advent verstecken.

Damit der Kalender nicht zu kostspielig wird, sollten am besten einige praktische und witzige Geschenke mit kleinen Snacks und Süßigkeiten und ein bis zwei größeren Geschenken, wenn man mag, abwechselnd eingepackt werden.

Adventskalender günstig befüllen: Süßigkeiten-Ideen

Fruchtgummi

Bonbons

Lollies

Kaugummi

Schokolade

Protein- oder Müsli-Riegel

Schokoladenweihnachtsmann

Traubenzucker

Herzhafte Snack-Ideen für den Adventskalender

Feinkost-Leberwurst in der Dose

Feinkost-Pastete in der Dose

besondere Brotaufstriche in der Dose

Vegetarische oder vegane Gemüse-Aufstriche

eine Packung Beef Jerkey

kleine Tüte Chips

kleine Tüte Erdnüsse

Nudeln im Weihnachtsdesign

Adventskalender mit Kaffee, Tee oder Gewürzen befüllen

Kaffeekapseln

verschiedene Teesorten oder Teebeutel

weihnachtliche Gewürze wie Zimt oder Anis

Tee-Ei

Beauty-Produkt-Ideen für den selbstgebastelten Adventskalender

Badesalz

Duschgel und Bodylotion

Gesichtsmasken

Gesichtscreme

Handcreme

Lippenpflegestifte

Lippenstift

Nagellack

Massageöl

Körperschwamm

Haargummis

Bartöl

Deo

Lidschatten

Mascara

Haarbürtse

Spangen

Parfüm oder Bodyspray

Ideen für den Adventskalender: Kleidung

Socken

Unterhosen

Fliege oder Krawatte

Schnürsenkel

Mütze

Handschuhe

Schal

Ohrwärmer

Stirnband

Adventskalender selber machen: Praktische Kleinigkeiten für Männer und Frauen

Handtaschenlicht

Taschenreiniger - Sauberkugel

Aufbewahrungsboxen oder -taschen für Mund-Nasenschutz

Schuhreiniger

faltbare Shopping-Bag

Mini-Powerbank

Handwärmer

Handyhülle

Rubbellose / Lottoschein

Mini-Spirituosen

Saatgut (zum Beispiel scharfe Chili-Samen)

Eiskratzer

Werkzeug

Bluetooth-Kopfhörer

Flaschenöffner

Feuerzeug

Kondome

Taschenbücher

Karten

Sticker (fürs Geschenkeverpacken zum Beispiel)

Duftbaum fürs Auto

Kartenspiele

Taschentücher

Deko-Geschenk-Ideen für den DIY-Kalender

Duftkerzen

Mini-Teelichter

Fotohalter oder Fotorahmen

Postkarten oder Poster

Kerzenhalter

Lichterketten

Duftstäbchen

Pflanzen

Vasen

Gutschein-Ideen für den Adventskalender

Sauna-Gutschein oder Gutschein für die Therme

Amazon-Gutschein

einmal das Lieblingsessen kochen

Gutschein für den Friseur

Wellnesstag zu Hause

Massage-Gutschein

Kino-Gutschein

Kostenlose Geschenk-Ideen für den Adventskalender

Kärtchen mit einem persönlichen Gutschein

Kärtchen mit einem Kompliment

Kärtchen mit einer Liebeserklärung

Foto

Selbstgemaltes Bild oder selbstgemachte Postkarte/Weihnachtskarte

Adventskalender für Kinder selber machen: Kleine Spielzeug-Ideen

Lego oder Playmobil

Schleich-Figuren

Tonie-Hörfiguren

Kartenspiele

Gedulds- oder Knobelspiele

Mini-Puzzle

Seifenblasen

Pixi-Bücher

Puppenbekleidung und -zubehör

Knete

Schleim

Zubehör für Kinderküche oder Kaufladen

Hörbuch

Stofftier

Kleine Taschenlampe

Leuchtfarbe

Leuchtende Klebesterne

Experimentierkasten

Steine oder Kristalle zum Sammeln

Urzeitkrebse oder Kristalle zum Aufziehen

Lupenbecher

Fernglas

Kaleidoskop

Mal- und Bastelsachen für den selbstgemachten Kinder-Adventskalender

Buntstifte, Filzstifte oder Wachsmaler

Window Colour

Window Colour Bügelperlen

Straßenmalkreide

Textmarker

Kleine Mal- oder Rätselbücher

Stempel

Glitzer

Sticker

Bastelschere

Bastelkleber

Mit den Tipps geht das Adventskalender-Basteln ganz gewiss nicht schief. Egal ob für den Partner, die Partnerin, die beste Freundin oder das Kind - für alle ist etwas dabei. Viel Spaß beim Basteln!