Senden/Stromberg - Schokobraun ist die Trendfarbe des Herbstes 2025 – und sie ist überall. Vom Runway bis zur Straße dominiert dieses tiefe, warme Braun wie kaum ein anderer Ton die aktuelle Modewelt. Doch während das Modemagazin „Elle“ es zur Saisonfarbe krönt und „Glamour“ prophezeit, dass man im Herbst nicht an ihr vorbeikommt, bleibt für viele eine Frage offen:

Wie trägt man Schokobraun eigentlich richtig? Die Farbberaterin Jasmin Link hat da eine überraschende Antwort: Es ist „oft eine unterschätzte Basisfarbe“ – mit dem richtigen Styling-Wissen aber absolut unverzichtbar.

Welche Farben harmonieren mit Schokobraun?

Die Expertinnen haben konkrete Kombinationstipps: Farbberaterin Jasmin Link zufolge etwa in Kombination mit anderen „warmen Farben“ wie Cremeweiß, Olivgrün, Orange und Sonnengelb. Die Personal-Shopperin Sonja Grau sieht Schokobraun gerne in Kombination mit gebrochenem Weiß, Beige, Grau, Grün, Blau, Gelb, Violett und Schwarz. Ihr zufolge außerdem besonders passend: Schokobraun im Zusammenspiel mit Rot, ganz besonders mit Bordeauxrot.

Letzteres empfiehlt auch das Modemagazin „Elle“. Demnach harmoniere der tiefe Rotton „hervorragend mit Braunnuancen“ und habe schon in den 70er Jahren bewiesen – als beide Farben ebenfalls Trend waren –, „wie elegant dieses Duo wirken kann“. Ob Bluse, Kleid oder Accessoire – zusammen wirke die Kombination aus Schokobraun und Bordeauxrot der Elle zufolge „feminin, stilbewusst und absolut herbsttauglich“.

Laut Sonja Grau kann man Schokobraun aber auch gut zum Leo- und Jeans-Look kombinieren. Für Jasmin Link „ein Kombinationswunder zu blauen Jeans oder schwarzen Hosen: schokobraune Sneaker oder Boots“. Die „Glamour“ sieht zudem aktuell „mehr und mehr dunkelbraune Jeans“. Kombiniert zu Schwarz oder Creme seien sie eine ihrer „liebsten Denim-Neuheiten im Herbst 2025“.

Gibt es auch mutige Kombis?

Wer es experimenteller mag: Auffallend sei die Kombination aus Braun mit Neongelb, so Jasmin Link. Von einer Kombi mit kühlem Zitronengelb rät sie hingegen eher ab. Das wirke „schnell disharmonisch“. Gleiches gilt ihr zufolge für den Mix aus Helltürkis und Schokobraun.

Und wie sieht es mit einem Outfit ganz in Brauntönen aus?

Auch das ist möglich. „Hält man sich dabei an den Herbstwald mit seinen unterschiedlichen Brauntönen, dann kann man unschwer erkennen, wie schön Schokobraun zu anderen Brauntönen kombinierbar ist“, so Sonja Grau, Ihr zufolge wirken Kombinationen mit Cognac oder Beige „ganz besonders schön“. Für Jasmin Link gilt: Mit helleren Brauntönen, die den gleichen Unterton haben, wirkt Schokobraun „stimmig“, bei einem Braungrau und einem Gelbbraun sei die Wirkung allerdings „schnell disharmonisch“.

Ein Tipp der „Elle“ für alle, die es farblich gerne etwas zurückhaltender mögen: ein monochromer „All-Brown“-Look mit roten Schuhen als Akzent. „Von Oberteil bis Hose in verschiedenen Schokoladennuancen gehalten, wirkt das Outfit sofort elegant und harmonisch.“

Welches Make-up passt gut zu schokobrauner Kleidung?

„Schokobraun ist auch hier sehr dankbar“, so Sonja Grau. Es passe sich sowohl einem dezenten wie einem extravaganten Make-up gut an. Jasmin Link kann sich vor allem grünen Lidschatten gut zum braunen Outfit vorstellen. Weniger passen ihr zufolge allerdings knallige Türkisblautöne als Kajal dazu. So wird das Schokobraun-Outfit zum vollendeten Look.