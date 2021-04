Anteil alternativer Antriebe bei Neuwagen steigt deutlich

Flensburg

Der Anteil alternativer Antriebe an allen neuzugelassenen Autos in Deutschland hat sich im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Knapp 246.700 Neuwagen waren in den ersten drei Monaten keine klassischen Verbrenner, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte.

Das entsprach demnach einem Anteil an den neuzugelassen Kraftfahrzeugen von 37,6 Prozent. „Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 16,8 Prozent“, hieß es.

Unter alternative Antriebe fallen neben reinen Elektromotoren sowie Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Antrieben auch solche, bei denen Gas, Wasserstoff oder eine Brennstoffzelle zum Einsatz kommt.

Der Anteil reiner Elektroautos lag laut Stefan Bratzel, Direktor des Instituts Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, im ersten Quartal dieses Jahres bei 9,4 Prozent. Das war demnach ein Prozentpunkt mehr als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres.