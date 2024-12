Vorbei mit Good Old England und British Racing Green: Jaguar erfindet sich neu und wirft mit dem Verbrenner auch viele Traditionen über Bord. Was die Zukunft bringen könnte, zeigt eine Designstudie.

Kronberg - Es ist acht Jahre her, dass Jaguar sein letztes neues Modell gezeigt hat und bis das nächste kommt, wird es noch mindestens ein Jahr dauern. Doch jetzt senden die Briten ein Lebenszeichen und stimmen mit der Studie eines elektrischen Gran Turismo auf die neuen Zeiten ein.

Mit diesem Type 00 genannten Schaustück wollen sich die Briten nicht nur vom Verbrenner verabschieden, sondern auch vom Volumengeschäft und den Aufstieg zur elektrischen Luxusmarke vorbereiten, kündigt Markenchef Rawdon Glover an.

Dabei setzen sie auf ein neues Design, das ebenso clean wie unkonventionell ist. Und auf ungewohnte Proportionen: So hat der über fünf Meter lange Zweitürer eine für Elektroautos ungewöhnlich lange Motorhaube und ein völlig neuartiges Gesicht. Auch innen gehen die Briten neue Wege und setzen vor allem auf wenige Bildschirme und neue Materialien, sagt Designchef Gerry McGovern.

Der stärkste bislang gebaute Jaguar

Technisch bleibt noch vieles im Vagen. Allerdings sollen die neuen Autos fast 800 Kilometer Reichweite bekommen, sollen in 15 Minuten die Energie für mehr als 300 Kilometer nachladen und so schnell und sportlich fahren können, wie sie aussehen. „Das wird der stärkste Jaguar, den wir je gebaut haben“, kündigt Glover an.



Allerdings macht Jaguar keinen Hehl daraus, dass der Zweisitzer so nie in Serie gehen wird. Sondern beginnen soll das Revival 2026 mit einem viertürigen Gran Turismo wohl weit jenseits von 150.000 Euro, bevor zwei weitere Modelle die Neuausrichtung bis zum Ende der Dekade komplettieren werden.