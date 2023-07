Berlin - Die Marke Fisker feiert ein Comeback und kommt mit dem SUV Ocean auch nach Deutschland. Gegründet vom ehemaligen Aston Martin-Designer Henrik Fisker, startet das US-Unternehmen in diesen Tagen zu Preisen ab 41 560 Euro den Verkauf. Als SUV für die Mittelklasse tritt der Ocean gegen Modelle wie VW ID.5 oder Ford Mustang Mach-E an.

Es gibt den 4,77 Meter langen Fünfsitzer laut Hersteller wahlweise mit Frontantrieb und 202 kW/275 PS oder als Allradler mit zwei Motoren und kurzfristig bis zu 415 kW/564 PS. Dann sprintet er in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht maximal 205 km/h.

Reichweite für bis zu über 700 Normkilometer

Die Energie dafür liefert ein Akku (106 kWh), der laut Fisker 707 Kilometer Reichweite ermöglicht. Im Basismodell kommt ein kleinerer Akku zum Einsatz, der nach 440 Kilometern leer ist.

Weil es schon so viele elektrische SUV gibt, will Fisker über den Antrieb hinaus mit einer besonders nachhaltigen Materialauswahl punkten und mit vielen pfiffigen Details. So gibt es auch in der ersten Reihe Klapptische für die Insassen, es gibt einen drehbaren XL-Touchscreen und einen sogenannten California-Mode. Bei diesem öffnen sich auf Knopfdruck alle Fenster gleichzeitig - die Heckscheibe und die Seitenscheiben im Kofferraum inklusive.

Beim Ocean soll es aber nicht bleiben: Fisker hat für die nächsten zwei Jahre auch ein Einstiegsmodell für unter 30 000 Euro sowie einen luxuriösen Gran Turismo mit vier Türen und versenkbarem Dach angekündigt.