Berlin - Staub, Sand und anderer Dreck: Auf den Fußmatten im Auto sammelt sich mit der Zeit so mancher Schmutz an. Wie bekommt man die Matten dann schnell und einfach wieder sauber?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für die schmutzigen Auto-Fußmatten. Diese sollen mithilfe einer selbstgebauten Konstruktion aus einer Klobürste und einer Bohrmaschine restlos vom Dreck befreit werden können.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp für saubere Fußmatten in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Klobürste in Bohrmaschine spannen

Für den Hack braucht man eine (möglichst frische) Klobürste, eine Bohrmaschine und eine Säge. Den Stiel der Klobürste nun mit der Säge etwa auf ein Drittel der ursprünglichen Länge kürzen. Anschließend die Klobürste in die Bohrmaschine spannen. Nun die Fußmatte auf eine freie Fläche legen oder senkrecht nach unten halten und mit der rotierenden Klobürste säubern. Zum Schluss noch mal ausschütteln.

Das Ergebnis: Der - zugegeben nicht ganz ohne Heimwerker-Equipment klappende - Hack funktioniert einwandfrei. Der Stiel passt in unserem Test perfekt in das Bohrfutter. Und die Matte ist anschließend sauber. Man sollte bei der Reinigung der Fußmatte allerdings beachten, dass Staub und Sand in Drehrichtung wegfliegen. Also die Matte am besten nicht direkt neben dem nassen Auto oder der offenen Autotür reinigen.

Tipp: Falls der Klobürstenstiel nicht passen sollte, kann man ihn der Länge nach aufschneiden, einen Bohrer einklemmen und alles mit Klebeband umwickeln. Der Bohrer wird dann wie gewohnt in die Bohrmaschine gespannt.