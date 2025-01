Es nimmt offenbar einfach kein Ende: Auch in diesem Jahr drängen wieder einige China-Marken auf die europäischen Straßen. Als Nächstes lässt deshalb jetzt GAC die E-Motoren warm laufen.

GAC will in Europa die Modelle Aion V (M), Aion UT (l) und den Aion Y (r) vermarkten.

Guangzhou - Der nächste, bitte! Auch das chinesische Staatsunternehmen GAC drängt nach Europa und will von Guangzhou aus die Straßen von Paris, Berlin oder Warschau erobern. Der Verkauf des ersten Automodells soll in ausgewählten Ländern noch in diesem Jahr starten. Im nächsten Jahr sollen Flotte und Marktabdeckung wachsen, teilte der Hersteller mit und nannte Deutschland als einen seiner wichtigsten EU-Märkte.

Diese Modelle möchte der Konzern auf die Straßen rollen

Bei den Exportplänen setzt GAC vor allem auf die Elektro-Marke Aion, die nach Tesla und BYD laut eigenen Angaben schon heute weltweit die Nummer Drei für sogenannte New-Energy-Vehicles ist. Unter dem GAC-Logo will man in Europa vor allem die Modelle Aion V als SUV der gehobenen Kompaktklasse sowie den knuffeligen Kleinwagen Aion UT vermarkten.

In kleineren Stückzahlen und bestimmten Ländern soll auch der Aion Y, ein möglicher Konkurrent des VW ID.3, vorfahren. Die Preise für ihr Einstiegsmodell wollen sie dabei unter 30.000 Euro halten, haben die Chinesen angekündigt, und auch der Aion V als größtes Modell sollte unter 35.000 Euro starten.

Allen Modellen gemein ist ein nüchternes Interieur, das geprägt ist vom großen, quer montierten Touchscreen und einem zweiten Bildschirm hinter dem Lenkrad sowie dem weitgehenden Verzicht auf Schalter und Knöpfe. Außerdem bietet die Aion-Flotte mit einer Skateboard-Plattform und großem Radstand ungewöhnlich viel Platz auch im Fond.

Bis zu 520 Kilometer Reichweite werden angekündigt

Beim Antrieb setzen die Chinesen zunächst ausschließlich auf E-Motoren. Sie haben je nach Modell 150 kW/204 PS oder 165 kW/224 PS und werden aus Akkus mit 60 bis 75 kWh gespeist. Das ermöglicht Normreichweiten zwischen 430 und 520 Kilometern. Überdurchschnittlich gut will GAC beim Laden sein und bietet deshalb neben 11 kW am AC-Anschluss bis zu 180 kW am Schnelllader.

Zwar gibt sich GAC zukunftsgläubig, digital und elektrisch - hat aber bereits auf die nachlassende Euphorie in Europa reagiert: Kurz nach dem Debüt wollen die Chinesen deshalb für Unentschlossene auch einen Plug-in-Hybrid bringen.