Mit dem neuen S63 beweist der Mercedes-Ableger AMG, dass sich Komfort und Sportlichkeit nicht ausschließen. Den Booster liefert ein elektrischer Zweitmotor. Und so performt die getrimmte S-Klasse:

Hochleistung in der S-Klasse: So fährt sich der S63 von AMG

590 kW/802 PS und bis zu 1430 Nm - so leistungsstark war die S-Klasse bisher noch nie. Kostenpunkt: 208.393 Euro.

Berlin - Gut zwei Jahre nach dem Start geht Mercedes aktuelle S-Klasse in diesem Sommer unter die Sportler und läuft sich zu Preisen ab 208.393 Euro als AMG S63 E-Performance für die linke Spur warm.

Die AMG-Version ist zwar fast doppelt so teuer wie das Grundmodell, doch Konkurrenten muss sie kaum fürchten: Der Audi S8 steht kurz vor der Ablösung, und der neue BMW 7er wartet noch auf seine Kraftkur.

Wie es sich für eine S-Klasse gehört, bleibt sie auch als Rennmachine eine vornehm-elitäre Erscheinung: Sie hat natürlich den klassischen AMG-Grill, große Räder und ein paar Anbauteile aus Karbon. Aber weil eine S-Klasse schon genügend Eindruck macht, verzichten die Hochleistungsexperten auf das übliche Tuningpaket. Kotflügelverbreiterungen, Powerdomes auf der Haube oder Spoiler gehören hier ebenso wenig ins Konzept wie ein brüllender Sportauspuff.

S-Klasse-Komfort im Innenraum

Und so sieht es innen aus: Die Sitze bieten mehr Seitenhalt, die Farbauswahl ist etwas schriller, und überall prangt das AMG-Wappen. Im Lenkrad gibt es zwei zusätzliche Tasten für Fahrwerk, Stabilitätssystem und Fahrprogrammwahl. Außerdem erinnert das Infotainment an die Bildschirme der Formel 1. Sogar ein Laptimer und ein virtuelles Rennstrecken-Training sind an Bord - wohl für den Fall, dass sich der S63 tatsächlich mal auf die Nordschleife verirrt.

Doch es bleibt bei all dem Komfort, den man aus der S-Klasse kennt. Dazu gehören die dreidimensionalen Digitalanzeigen ebenso wie die Kopfkissen an den Rückenlehnen, das Raumparfüm oder der Wellness-Choach. Und sogar die Loungeliegen für den Fond haben die sportlichen Schwaben aus dem Serienkatalog übernommen.

Stärkste S-Klasse aller Zeiten

Ob bei den Hinterbänklern tatsächlich so etwas wie Entspannung aufkommen kann, ist allerdings fraglich. Schließlich braucht der Fahrende nur leicht aufs Gaspedal zu tippen, und die stärkste S-Klasse aller Zeiten stürmt mit 590 kW/802 PS und bis zu 1430 Nm davon. Der Spurt von 0 auf 100 km/h dauert gerade 3,3 Sekunden, und wer den Fuß danach einfach stehen lässt, der hat bald die maximalen 290 km/h auf dem Tacho.

Noch mehr als mit ihrem ungeheuren Vortrieb überrascht die S-Klasse mit ihrer Abstimmung. Denn für ein Auto von 5,34 Metern und 2,6 Tonnen fühlt sie sich dank des variablen Allradantriebs und der Hinterachslenkung ungewöhnlich handlich an. Selbst bei schnellen Kurvenfahrten verhält sich die Limousine erstaunlich ruhig. Und auch wenn so viel Kontrolle und Präzision ein einigermaßen hartes Fahrwerk voraussetzt, sind die Erschütterungen wenig zu spüren.

Doping aus der Batterie

Im Zentrum der Aufrüstung steht der bekannte 4,0-Liter-V8-Turbo, der in der C-Klasse bereits ausgemustert wurde und auch aus der E-Klasse bald verschwinden soll. Im Flaggschiff geht er hingegen noch einmal in die Verlängerung. Bei AMG bekommt der 450 kW/612 PS starke V8 jedoch Unterstützung von einer E-Maschine, die 140 kW/190 PS mitbringt. Denn erstmals übernimmt auch die S-Klasse den neuen „Performance Hybrid“ aus Affalterbach.

Und der Name ist Programm: Der Hybridmotor wurde nämlich mehr auf Hochleistung getrimmt als auf Effizienz. Daher nutzt er eine besonders leichte und leistungsfähige, dafür aber eher kleine Batterie. Obwohl sie mit 13,1 kWh schon größer ist als im AMG GT, reicht sie nur für 33 Kilometer bei maximal 140 km/h. In der Theorie wird der Verbrauch dennoch auf 4,4 Liter und der CO2-Ausstoß auf 100 g/km gesenkt. Außerdem kann die S-Klasse im E-Betrieb zumindest lautlos vom Hof rollen.

Fazit: Der bisher Sportlichste in der S-Klasse

290 km/h in der Spitze ohne Abzüge beim Komfort - so probt die S-Klasse den Spagat zwischen Luxus und Leistungsschau. Zwar ist der S63 für einen AMG vergleichsweise zahm, dafür bietet er jedoch viel Platz und ein gehobenes Ambiente. Außerdem steckt in der S-Klasse nun mehr Dynamik als jemals zuvor.

Datenblatt: Mercedes-AMG S 63 E-Performance

Motor und Antrieb Plug-In-Hybrid mit V8-Turbo-Benziner Verbrenner: Hubraum: 3982 ccm Max. Leistung: 450 kW/612 PS Max. Drehmoment: 900 Nm E-Maschine: Max. Leistung: 140 kW/190 PS Max. Drehmoment: 320 Nm Systemleistung: Max. Leistung: 590 kW/802 PS Max. Drehmoment: 1430 Nm Antrieb: Allradantrieb Getriebe: Neungang-Automatikgetriebe

Maße und Gewichte Länge: 5336 mm Breite: 1921 mm Höhe: 1515 mm Radstand: 3216 mm Leergewicht: 2595 kg Zuladung: 550 kg Kofferraumvolumen: 305 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 290 km/h Höchstgeschwindigkeit elektrisch: 140 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 3,3 s Durchschnittsverbrauch: 4,4 Liter/100 km CO2-Emission: 100 g/km Batteriekapazität: 13,1 kWh Reichweite (elektrisch): 33 km Kraftstoff: Super Schadstoffklasse: Eu6 Energieeffizienzklasse: k.A.

Kosten: Basispreis der Mercedes S-Klasse (S 350d, kurz): 111.729 Euro Grundpreis des Mercedes-AMG S63 Lang: 208.393 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 90 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: Acht Airbags, LED-Scheinwerfer, Abstandsregel-Tempomat Komfort: Klimaautomatik, Infotainment-System, Navigation, Sitzheizung Öko-Technik: Start-Stopp-Automatik, Pug-in-Hybrid

Alle Angaben laut Hersteller