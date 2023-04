Will Kia im zweiten Halbjahr auf den Markt bringen: Das große SUV EV9.

Frankfurt/Main - Kia beweist Größe - im Wortsinn. Denn als künftiges Flaggschiff seiner E-Modelle hat der koreanische Hersteller jetzt den EV9 vorgestellt und die Markteinführung für das zweite Halbjahr angekündigt.

Für Preise, die deutlich über den 46 990 Euro des EV6 beginnen dürften, gibt es ein SUV von rund fünf Metern Länge. Der Radstand von 3,10 Meter soll genügend Raum für drei Sitzreihen bieten.

Neben zahlreichen Assistenzsystemen bekommt der EV9 als erstes Modell der Marke einen weiterentwickelten Autobahn-Staupiloten, der auf bestimmten Streckenabschnitten das autonome Fahren nach dem sogenannten Level 3 möglich macht und den Fahrer dabei vorübergehend vollständig aus der Verantwortung nimmt.

Reichweite von rund 540 Kilometern möglich

Dank der Bordspannung von 800 Volt sind besonders kurze Ladestopps möglich. So soll der EV9 bestenfalls binnen 15 Minuten Energie für über 200 Kilometer zapfen. Zur Wahl stehen je nach Land zwei Batterien mit 76,1 oder 99,8 kWh für bis zu 541 Kilometer Reichweite.

Mehrere Konfigurationen aus Heck- und Allradantrieb und Leistungen zwischen 150 kW/204 PS und 283 kW/385 PS sind wählbar. So kommt der EV9 im besten Fall auf 700 Nm und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in weniger als sechs Sekunden, so Kia weiter.