Neuer Bentley Continental GT Speed schafft 335 km/h

Hallbergmoos - Bentley bietet den Continental GT ab sofort wieder als Speed-Variante an. Das Coupé ist ab 267 869 Euro und das Cabrio ab 294 644 Euro zu haben, so der Hersteller. Der luxuriöse Zweitürer hat einen nochmals stärkeren W12-Motor, ein angepasstes Fahrwerk und ein eigenes Design mit dunkleren Zierteilen für innen und außen bekommen.

Im Zentrum der Kraftkur steht der bekannte Zwölfzylinder mit 6,0 Litern Hubraum, der nun 485 kW/659 PS leistet und so das Standardmodell um 18 kW/24 PS übertrifft. Er entwickelt ein maximales Drehmoment von 900 Nm und beschleunigt den knapp drei Tonnen schweren Zweitürer laut Hersteller in 3,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Maximal sind bis zu 335 km/h möglich. So imposant die Fahrleistungen, so hoch ist der Verbrauch: Im WLTP-Zyklus sind 13,7 Liter (CO-Ausstoß: 311 g/km) notiert.

Damit das Auto nicht nur schnell fährt, sondern auch sportlich, machen sich die Ingenieure einige Eigenheiten der neuen GT-Generation zunutze. So bekommt auch der Speed die Hinterachslenkung für mehr Agilität sowie eine neue Abstimmung für die Drei-Kammer-Luftfederung und die achtstufige Doppelkupplung. Gebremst wird mit neuen Karbon-Keramik-Scheiben, die mit einem Durchmesser von 440 Millimetern laut Bentley größer sind als bei jedem anderen Serienauto. Außerdem gibt es für ihn erstmals bei Bentley ein elektronisch geregeltes Sperrdifferential an der Hinterachse.