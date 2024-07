Sicher in den Urlaub

München - „Lümmel dich da nicht so hin, sitz‘ anständig“ – haben Sie auch noch Ihre Eltern im Ohr? Recht hatten sie, zumindest bezogen aufs Auto fahren. Denn eine falsche Sitzposition kann bei einem Unfall zu lebensgefährlichen Verletzungen führen, warnt der ADAC. Besonders riskant: Wenn Beifahrer ihre Füße aufs Armaturenbrett legen.

So zeigte ein Crashversuch der ADAC-Unfallforschung mit 64 km/h bei einer Vollbremsung oder einem Unfall mit Airbagauslösung „erhebliches Gefahrenpotenzial“. Denn der Airbag tritt mit bis zu 400 km/h aus und die auf dem Armaturenbrett liegenden Beine werden in Richtung Oberkörper geschleudert. Der Beifahrer werde dann „wie ein Klappmesser zusammengefaltet“. So kann es durch den Zusammenstoß von Kopf und Knien zu schwersten Verletzungen kommen. Auch schwerwiegende Frakturen der unteren Extremitäten und des Beckens könnten auftreten.

Also lieber nicht lässig abhängen, sondern folgende Tipps beachten: