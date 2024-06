Das eine tun, ohne das andere zu lassen: So nimmt der neue BMW M5 jetzt die Fans mit in eine emissionsärmere Zeit. Dafür bekommt der V8 elektrische Unterstützung und wird vollends zum Kraftwerk.

Plug-in-Hybrid: So stark wird der neue BMW M5

Salzburg (dpa/tmn) – - Erst die Limousine, dann der Kombi und jetzt der Spitzensportler: BMW fächert die Familie des neuen 5er weiter auf und bereitet die Premiere des M5 vor. Der gibt seinen Einstand im Juli auf dem Festival of Speed in Goodwood und kommt bei uns im November zu Preisen ab 144.000 Euro in den Handel, teilt der Hersteller mit.

Dafür gibt es die Limousine mit dicken Flanken, aggressiverer Front und kräftigerem Heck – und vor allem mit einem neuen Antrieb. Zum ersten Mal bietet BMW auch in dieser Baureihe einen V8-Motor an, der mit elektrischer Unterstützung und Pufferbatterie zum Plug-in-Hybrid wird.

Zu den 430 kW/585 PS des 4,4 Liter großen Verbrenners kommen deshalb noch einmal 145 kW/197 PS aus der E-Maschine und treiben die Systemleistung auf bislang unerreichte 535 kW/727 PS. Wie bei der M GmbH üblich, haben die Entwickler auch den Allradantrieb überarbeitet sowie Lenkung, Fahrwerk und Bremsen für mehr Dynamik angepasst.

Über 300 km/h schnell wird der erstarkte Bayer

Arbeiten beide Motoren zusammen, ermöglichen bis zu 1.000 Nm einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,5 Sekunden und ein Spitzentempo von 305 km/h. Übernimmt die E-Maschine, fährt der M5 bis zu 140 km/h schnell und schafft mit 18,6 kWh Akkukapazität bis zu 67 Kilometer, so BMW weiter. Nur beim Laden ist der M5 langsam: Mehr als 7,4 kW sind nicht drin. Dafür allerdings wollen die Bayern in einer anderen Disziplin zum Lademeister werden – und bringen den M5 auch als Kombi.