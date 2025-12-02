Der Clio zählt zu den meistverkauften Autos Europas. Damit das so bleibt, setzt Renault bei der neuen Generation auf bewährte Stärken – und ein frecheres Design mit schärfer gezogenen Linien.

Der Renault Clio 6 rollt zu Beginn des neuen Jahres auch als Full-Hybrid auf die Straße.

Lissabon - Kurz nach dem Jahreswechsel bringt Renault die sechste Generation des Clio an den Start. Der Konkurrent von Autos wie VW Polo oder Opel Corsa soll vor allem jene Kunden ansprechen, die noch nicht reif sind für den Umstieg auf den elektrischen Renault R5 oder sich die teure E-Technik nicht leisten können. Deshalb liegen die Preise deutlich niedriger und starten bei 19.900 Euro, teilt Renault mit.

Trotzdem gibt es ein Auto, das mit der Zeit geht, werben die Franzosen. Innen gilt das vor allem für das digitale Cockpit mit der Integration der aktuellsten Google-Software für Navigation und Infotainment.

Sparsame Hybridversion im Angebot

Und beim Antrieb steht dafür der Full-Hybrid an der Spitze der Motorenpalette. 118 kW/160 PS stark, kombiniert er einen 1,8-Liter-Benziner mit zwei E-Motoren und einem 1,4 kWh großen Puffer-Akku. Damit erreicht er auf der Autobahn laut Renault bis zu 180 km/h, fährt aber in der Stadt bis zu 80 Prozent der Strecken voll elektrisch.

Ergebnis: ein Normverbrauch von ab 3,9 Litern (ab 89 g/km CO2) und eine rechnerische Reichweite von 1.000 Kilometern. Alternativ gibt es im Einstiegsmodell einen 1,2 Liter großen Dreizylinder mit 85 kW/115 PS.

Progressiv gibt sich der ansonsten eher konventionelle Kleinwagen auch bei der Form. Jetzt 4,12 statt früher 4,05 Meter lang, reckt eine kräftige, entschlossene Front in den Fahrtwind und zeigt der Welt eine kesse Kehrseite mit eigenwilligen Rückleuchten. Und ein klein wenig mehr Platz gibt es im Innenraum laut Renault obendrein.