Im Herbst und Winter ist es früher und länger dunkel, oft gibt's auch am Tag schlechte Sicht. Gutes Licht am Fahrrad ist nun umso wichtiger. Frontscheinwerfer und Lichtsets für Fahrrad im Test.

Gute Sichtbarkeit ist für Radfahrer im Herbst und Winter ganz besonders wichtig.

München - Alles kostet immer mehr? Mag sein, aber manches ist seinen Preis auch wert. Und Gutes muss nicht immer teuer sein. So könnte ein Fazit eines ADAC-Tests lauten. Der Club hat elf Frontscheinwerfer und zehn Lichtsets fürs Fahrrad getestet. Die Produkte mussten sich im Labor hinsichtlich ihrer Leuchteigenschaften, Akkulaufzeiten sowie ihrer Regendichtigkeit testen lassen. Auch Praxisversuche über Handling, die Ausleuchtung, aber auch Blendwirkungen wurden gemacht.

Helle Frontscheinwerfer im Fokus

Bei den 11 Frontscheinwerfern zwischen rund 33 und 199 Euro waren solche mit etwa 100 Lux Beleuchtungsstärke und einer StVZO-Freigabe im Blick.:

Testsieger wird hier der „Trelock LS 760 I-GO Vision“ (147,99 Euro) mit der Note 2,2. und dem Urteil „gut“. Drei weitere Modelle bekommen das gleiche Urteil: Das „Fischer LED-Akku Frontlicht 110 Lux“ (32,99 Euro) zeigt laut ADAC, dass eine gute Leuchte (Note 2,3) nicht teuer sein muss. Ebenfalls „gut“ sind der „Sigma Aura 100 USB Blaze Link“ (2,3) für 129,95 Euro und das „Acid Frontlicht Pro 100“ (2,5) für 59,59 Euro - ebenfalls ein gutes günstiges Exemplar.

Vier weitere Frontleuchten zwischen 39,99 und 199,00 Euro erreichen befriedigende Ergebnisse. Drei werden nur „ausreichend“ - zwei davon kosten sogar rund 100 respektive 196 Euro.

Auch im Test: Günstige Lichtsets - welche sind gut?

Ebenfalls im Test: 10 günstige Sets bestehend aus Front- und Rückleuchte, die maximal 50 Euro kosten. Hier schneiden nur zwei Produkte mit „gut“ ab: Das „Fischer Akku-USB-LED Beleuchtungsset 30 Lux inkl. Bremslicht Stableuchte“ für 39,99 Euro bekommt die Note 2,3. Und das Set „Sigma Aura 35 USB / Nugget II“ für 44,95 Euro wird mit der Note 2,5 beurteilt. Sieben Sets sind „befriedigend“ und nur eines ist „ausreichend“.