Tipps vom ADAC: So kommt das Auto sicher durch den Winter

Die Temperaturen lieger vielerorts schon regelmäßig um den Gefrierpunkt - das kann für Autofahrer auf den Straßen gefährlich werden. Höchste Zeit also, das Auto winterfest zu machen.

Magdeburg/ DUR/ lb - Glätte, Frost und schlechte Sicht: Bei Winterwetter sollten Verkehrsteilnehmer besonders achtsam sein, um Unfälle zu vermeiden - das beginnt bereits vor dem Fahrtantritt. Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt hat die wichtigsten Vorbereitungen für Autofahrer zusammengefasst:

Winterreifen

Wer es noch nicht erledigt hat, sollte es so schnell wie möglich tun – Winterreifen aufziehen. Denn bei Matsch und Glätte verkürzt die Winterbereifung den Bremsweg erheblich – und ist gesetzlich vorgeschrieben. Auch Ganzjahresreifen erfüllen die Kriterien der Winterreifenpflicht, sind allerdings immer ein Kompromiss. Wichtig ist auch, die Profiltiefe zu beachten. Bei weniger als vier Millimetern sollten neue Reifen her.

Frostschutz für Kühler und Scheiben prüfen

Um die Kühleranlage zu schützen, sollte der Frostschutz mindestens -25 Grad Celsius betragen. Zum Scheiben-Wischwasser sollte ein Winterreiniger hinzugefügt werden. Dieser sorgt dafür, dass Wasser, Pumpe und Spritzdüsen nicht zufrieren.

Fenster reinigen und Scheibenwischer kontrollieren

Nicht nur von außen, auch von innen sollten die Scheiben laut ADAC regelmäßig gereinigt werden. Oftmals liegt das Problem einer schlechten Sicht nämlich innerhalb des Autos, zudem beschlagen saubere Scheiben von innen nicht so stark. Für die Sauberkeit von außen sind intakte Scheibenwischer besonders wichtig. Ziehen sie Schlieren, sollten neue Blätter her. Damit sie nicht festfrieren, legt man sie über Nacht am besten unter Isolationsfolie.

Türdichtungen und Türschlösser pflegen

Um kraftaufwändiges Ziehen und Reißen an den Türen zu vermeiden, sollten die Dichtungen mit speziellen Pflegemitteln behandelt werden. Für das Schloss ist ein Türschlossenteiser ratsam – der hilft allerdings nur, wenn er in der Manteltasche und nicht im Handschuhfach verstaut ist.

Beleuchtung einstellen

Fahren in der Dunkelheit ist die Regel im Winter. Der Weg zur Arbeit und der Weg nach Hause finden meist ohne Tageslicht statt. Daher sollte die Beleuchtung unbedingt reibungslos funktionieren - damit man selbst gut sieht und auch von anderen gut wahrgenommen werden kann.

Diese Dinge gehören im Winter ins Auto

Um für alle Fälle in der kalten Jahreszeit vorbereitet zu sein, empfiehlt der ADAC folgende Dinge stets griffbereit zu haben:

Handfeger

Eiskratzer

Decke

Abdeckfolie für Windschutzscheibe

Handschuhe

Taschenlampe

Abschleppseil

Ersatz-Scheibenwaschzusatz für den Winter

Batterieladegerät

12-V-Ladegerät für das Mobiltelefon (Akkus entleeren sich bei niedrigen Temperaturen schneller)

Autobatterie checken

Eine leere Autobatterie führt die Pannenstatistik laut ADAC unangefochten an. Daher sollte auch sie vor der kalten Jahreszeit überprüft werden.