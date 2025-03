Köln - Toyota will die Hürden für den Einstieg in die Elektromobilität senken und liebäugelt dafür mit einem sogenannten Mikromobil. Analog zu Opel Rocks oder Renault Twizy haben die Japaner deshalb jetzt die Studie FT-Me vorgestellt. Sie zählt mit 2,50 Metern Länge und nur zwei Sitzen ins Segment der Leichtfahrzeuge und dürfte in einigen EU-Ländern schon ab 14 Jahren gefahren werden.

Der kleine Stromer sieht futuristisch aus, soll extrem wendig sein und darf wie weiland der Smart Fortwo auch quer parken. Damit eigne er sich vor allem für den Stadtverkehr, streicht Toyota heraus. Zwar machen die Japaner zu den technischen Daten noch keine Angaben, verweisen aber auf eine Besonderheit. Als Erster seiner Art hat der FT-Me ein Solardach, sammelt damit bei gutem Wetter pro Tag den Strom für 20 bis 30 Kilometer und kommt dann meist ohne Ladestopp durch den Tag.

Ob und wann der FT-Me in Serie geht, lässt der Hersteller noch offen. Allerdings stehen die Chancen gut. Denn der Zweisitzer wäre nicht das erste Mikromobil der Japaner: Schon vor zehn Jahren hat Toyota mit dem i-Road ein ganz ähnliches Segment bedient.