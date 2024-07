Auf vielen Strecken - nicht nur im Gebirge - liegen Autotunnel auf dem Weg. In der Regel ist das unproblematisch. Doch was ist zu tun bei einer Panne, wenn ein Unfall passiert oder es sogar brennt?

Bei Stau, Panne oder Brand in einem Tunnel ist besonnenes Verhalten besonders wichtig.

München - Am ehesten liegen Strecken mit längeren Autotunnels auf Routen in den Süden, wo sie Hügel und Berge durchqueren. Doch auch in flacheren Gebieten gibt es sie, wo sie etwa unter Flüssen hindurchführen.

Während auf offener Strecke vielen klar ist, wie sie sich bei gefährlichen Situationen oder nach Unfällen verhalten sollen, sind manche im Tunnel verunsichert. Und es gibt durchaus ein paar Besonderheiten zu beachten, so der ADAC. Besonnenes Verhalten ist allerdings auch hier oberstes Gebot. Was ist zu tun?