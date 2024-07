Turin - Jetzt dreht auch Fiat an der Preisschraube fürs E-Auto und kündigt einen Stromer für weniger als 25.000 Euro an: den Grande Panda. Gezeichnet im Geist des legendären Kleinwagens, haben die Italiener den auf 3,99 Meter angewachsenen und zum City-SUV aufgestiegenen Viertürer jetzt zur Feier des 125. Firmenjubiläums präsentiert. Markteinführung soll zum Jahresende sein.Während das Design außen mit dreidimensionalen Schriftzügen an das Original erinnert und innen mit den oval eingefassten Instrumenten eine Brücke zur legendären Teststrecke La Pista auf dem Dach des Stammsitzes in Turin schlägt, ist die Technik Familiensache des Stellantis-Konzerns.

Wie der Citroën C3 und der Opel Frontera nutzt der Fünfsitzer eine neue Kleinwagen-Plattform, die mit einem 83 kW/113 PS starken E-Motor und einem 44 kWh-Akku für 320 Kilometer Normreichweite bestückt wird.

Mit Blick aufs Budget beschränkt sich Fiat beim AC-Laden auf 7 kW, hat dafür aber ein pfiffiges Detail parat: Das Kabel ist wie früher am Telefon spiralförmig gewickelt und passt in ein Fach unter der Fronthaube.

Auch ein Verbrenner geht an den Start

Einen klassischen Frunk - also großen Kofferraum unter der Fronthaube - haben die Italiener dagegen nicht vorgesehen. Erstens, weil der normale Kofferraum mit 361 Litern ausreichen soll. Und zweitens, weil es den Grande Panda auch als Verbrenner mit einem Mild-Hybrid-Motor geben wird. Dann sollte der Grande Panda schon für etwa 15.000 Euro zu haben sein.