Bald 90 Jahre nach der Premiere kommt der Fiat Topolino als Leichtkraftfahrzeug zurück. Format und Fahrleistungen sind noch bescheidener als in den 1930er Jahren, doch der Spaß wird großgeschrieben.

Rüsselsheim - Fiat bringt den Topolino („Mäuschen“) zurück – zumindest dem Namen nach. Denn seit einigen Tagen liefern die Italiener jetzt auch bei uns den Urenkel des legendären Kleinwagens aus, der die Historie des bis heute lieferbaren 500ers begründet hat. Allerdings fährt der Winzling mittlerweile elektrisch und ist streng genommen auch kein Auto, sondern ein Leichtkraftfahrzeug und kann deshalb bereits von 15-Jährigen gesteuert werden. Um die zu erreichen, hat Fiat den Preis gedrückt und bietet das Gefährt ab 9.890 Euro an.Dafür gibt es dem Unternehmen zufolge einen weitgehend aus Kunststoff gefertigten Zweisitzer, der von Gesetz wegen nicht schneller fahren darf als 45 km/h. Deshalb reicht ihm auch eine E-Maschine von 6 kW/8 PS. Gespeist wird diese aus einer 5,4 kWh großen Batterie, die für bis zu 75 Kilometer reicht und dann binnen vier Stunden an der Steckdose geladen wird.

Wer näher hinschaut, entdeckt ungewöhnliche Details

Während die Fahrleistungen eher nüchtern sind, leistet sich der Topolino bei Design und Ambiente so manches Augenzwinkern – vom Streifenlook auf den Konsolen bis hin zum Gepäckträger am Heck, der den Kofferraum ersetzen soll. Wer noch mehr italienische Lebensart will, bekommt den kleinen Stromer zum gleichen Preis auch als Dolce Vita mit Rollverdeck und Kordeln anstelle der Türen.