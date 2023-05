Berlin - Überraschende Spitzenreiterinnen bei Valorant Game Changers EMEA: BBL Queens und Acend Rising führen die Gruppen der Turnierserie für weibliche und nicht-binäre Profis an.

Nach fünf Matches liegen beide Teams mit je fünf Siegen an der Spitze ihrer Gruppen - und das als einzige noch ungeschlagene Teams im Wettbewerb. Während die türkischen Spielerinnen von BBL ihren fünften Erfolg gegen CBA (2:0) feierten, gelang den E-Sportlerinnen von Acend dies durch einen 2:0-Sieg gegen Falcons Vega.

Die Rolle der Verfolgerinnen müssen derweil die favorisierten Valorant-Profis von G2 Gozen und Guild X einnehmen. Beide Teams liegen nach Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz auf den zweiten Plätzen ihrer Gruppen.

Während sich die Spielerinnen der in Berlin ansässigen E-Sport-Organisation G2 nur einen Tag nach der Pleite gegen BBL (1:2) mit einem 2:0-Sieg gegen Navi CEL rehabilitieren konnten, gelang dem Team von Guild seit der Schlappe gegen Acend Rising (1:2) in der vergangenen Woche eine kleine Siegesserie. Drei Erfolge feierte das Team seither, davon zwei in dieser Woche gegen Falcons Vega (2:0) und Ninjas in Pyjamas Lightning (2:1).