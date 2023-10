Sturmflut an der Ostsee Fährausfall bis Küstenräumung: Diese Rechte haben Urlauber

Die Sturmflut an der Ostsee hat auch für Urlauber Folgen in vielerlei Hinsicht: nicht nutzbare Unterkünfte, überspülte Strände, ausgefallene Fähren. Welche Rechte haben Reisende in solchen Fällen?