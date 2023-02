Fährkapitän-Feeling in Texel oder im Strandbus in Florida

Auf die Kommandobrücke in Texel

Texel (dpa/tmn) - Urlauber auf der niederländischen Nordseeinsel Texel können sich wie ein Fährkapitän oder eine Fährkapitänin fühlen. Im Juttersmuseum Flora ist im Rahmen einer Fährausstellung eines der Steuerhäuser der Fähre „Schulpengat“ zu sehen, die zwischen 1990 und 2015 Millionen Passagiere vom Festland auf die Insel und zurück gebracht hat. Darüber informiert die Tourismusorganisation VVV Texel.

Gezeigt werden auch Modelle aller Schiffe, die im Laufe der mehr als 100-jährigen Fährgeschichte zwischen der Insel und dem Küstenort Den Helder unterwegs waren.

Neue Einsteigerstrecke bei Ultratrail

Garmisch-Partenkirchen - Der Zugspitz Ultratrail, ein anspruchsvolles Rennen für Geländeläufer in und um Garmisch-Partenkirchen, bietet bei seiner Auflage in diesem Sommer eine neue Strecke für Einsteiger. Der Grainau Trail geht über 15 Kilometer und ist damit nur etwa halb so lang wie der zweitkürzeste Trail. Wer es richtig wissen will, meldet sich für den 111 Kilometer langen Ultratrail an - insgesamt stehen bei dem Rennen sechs Strecken zur Auswahl.

Die Teilnahmegebühren variieren je nach Zeitpunkt der Anmeldung und ausgewählter Strecke zwischen 35 und 175 Euro. Die Rennen finden in diesem Jahr vom 16. bis 18. Juni statt. Die Veranstalter erwarten bis zu 4000 Läuferinnen und Läufer aus aller Welt.

Florida: Kostenlos mit dem Bus nach St. Pete Beach

Saint Petersburg - Eine neue, vorerst kostenlose Buslinie fährt Touristen in Saint Petersburg an Floridas Golfküste von der Innenstadt nach St. Pete Beach. Der „Sun Runner“ fährt tagsüber alle 15 Minuten auf der 16 Kilometer langen Strecke, teilt die regionale Tourismusagentur Visit St. Pete/Clearwater mit. Bislang mussten Urlauber demnach für die Fahrt von Downtown zum Strand das Auto nehmen.

Auf dem Weg hält der Bus an 30 Haltestellen. Entsprechend kann man ihn auch für Sightseeing nutzen. Bis November 2023 sei das Angebot gratis, dann sollen Tickets gut zwei US-Dollar kosten.

Lückenschluss am Lahnradweg

Laurenburg - Das Abfahren des Lahnradwegs wird dank zwei neuer Brücken komfortabler. So führte der Radweg im unteren Lahntal, zwischen Laurenburg und Baduinstein, bislang vom Ufer weg einen Anstieg hinauf - wer keine Lust darauf hatte, musste auf die Bahn oder einen Kanu-Shuttle umsteigen, um die Passage zu umfahren, schreibt Rheinland-Pfalz Tourismus. Nun aber wurden zwei Brücken eröffnet, sodass man dort durchgängig am Fluss entlangfahren kann.

Der Lahnradweg ist fast 250 Kilometer lang und folgt dem Verlauf des Flusses von der Quelle im Rothaargebirge bis zur Mündung in den Rhein.

Jungfernfahrt der Celebrity Ascent führt in die Karibik

Fort Lauderdale - Das neueste Schiff von Celebrity Cruises geht am 3. Dezember ab Fort Lauderdale auf Jungfernfahrt. Ihre erste Reise führt die „Celebrity Ascent“ durch die östliche Karibik, so die US-Reederei. Angelaufen werden unter anderem Philipsburg auf St. Martin und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. Bis April 2024 soll die Ascent stets von Fort Lauderdale aus zu achttägigen Kreuzfahrten in die Karibik aufbrechen.

Virtuelles Spiegelkabinett im Schloss Merseburg

Merseburg - Besucher des Schlosses Merseburg in Sachsen-Anhalt können künftig virtuell das alte Spiegelkabinett des Hauses erleben. Mit einer Virtual-Reality-Brille könne man „das Kabinett in den ursprünglichen Räumlichkeiten digital entdecken und verschiedene Aufgaben erfüllen“, so eine Sprecherin des Saalekreises. Die Öffnung des Spiegelkabinetts für Besucher ist laut Landkreis ab Ende März 2023 geplant, zunächst nur am Wochenende. Interessenten werden gebeten, sich telefonisch unter 03461 401318 anzumelden.

Das Spiegelkabinett wurde 1715 gebaut. „Mit seinen vergoldeten Schnitzereien, Spiegeln und ehemals strahlend blau lackierten Leinwänden zählt es zu den wertvollsten barocken Wanddekorationen in Deutschland“, so die Sprecherin.