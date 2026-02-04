Der Freizeitpark Belantis direkt an der A38 wird zum "Asterix Park Deutschland". Bereits in diesem Jahr können sich Fans der legendären Comic-Reihe auf erste Attraktionen aus der Welt der Gallier freuen.

Der Freizeitpark Belantis vor den Toren Leipzigs soll Stück für Stück in einen "Asterix und Obelix"-Park verwandelt werden.

Leipzig. – Mit dem geplanten "Idefix’ Abenteuerland" und der geplanten Mega-Achterbahn beginnen im Freizeitpark Belantis die ersten Umbaumaßnahmen nach der Übernahme durch den französischen Freizeitpark-Konzern Compagnie des Alpes (CdA). Doch auch jetzt schon bietet Belantis den Besuchern jede Menge Vergnügen.

Welche Attraktionen gibt es im Freizeitpark Belantis bei Leipzig? Wie viel kostet der Eintritt? Und wie erreicht man ihn mit Bus und Bahn? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie sind die Öffnungszeiten im Belantis-Freizeitpark bei Leipzig?

Offiziell eröffnet Belantis diese Saison seine Pforten am 28. März 2026. Während der Osterferien in Sachsen, vom 3. bis 10. April, ist der Freizeitpark sieben Tage in der Woche von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Diese Regelung wird anschließend wieder auf fünf Tage in der Woche reduziert. Je nach Monat, Ferienzeit oder Wochentag können die Öffnungszeiten im Verlauf des Jahres variieren.

An speziellen Feiertagen wie Halloween hat Belantis beispielsweise bis 21 Uhr geöffnet. Vor einem Besuch lohnt sich daher ein Blick auf die Webseite.

Lesen Sie auch: Übernahme von Belantis: Wie viel der neue Eigner für den Freizeitpark gezahlt hat

Wie viel kostet der Eintritt in Belantis?

Eintrittskarten für Belantis bei Leipzig gibt es ab 29 Euro. Das variable "Open Day Ticket" kostet 42 Euro.

Schwangere, Menschen mit Behinderung sowie Senioren können den Freizeitpark zu ermäßigten Preisen besuchen. Eine besondere Aktion gibt es zudem für Geburtstagskinder – ohne Altersbeschränkung: Hat jemand am Besuchstag Geburtstag, so braucht er keinen Eintritt zu zahlen.

Lesen Sie auch: So soll Asterix künftig mehr Besucher in den Freizeitpark Belantis bei Leipzig locken

Wie kommt man nach Belantis bei Leipzig?

Belantis liegt am südlichen Stadtrand von Leipzig direkt an der A38. Für den Freizeitpark gibt es sogar eine eigene Abfahrt, die "Neue Harth/Belantis-Park" heißt. Die Adresse des Parks lautet: Zur Weißen Markt 1, 04249 Leipzig.

Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Belantis erreichbar. Vom Leipziger Stadtzentrum aus kann man die S-Bahn-Linien 5, 5X oder 6 in Richtung Markkleeberg nutzen, heißt es auf der Webseite des Parks.

Weiterhin ist der Park auch über verschiedene befestigte Radwege aus Leipzig und dem Umland zu erreichen.

Welche Attraktionen gibt es im Freizeitpark Belantis bei Leipzig?

In Belantis gibt es den Angaben zufolge derzeit 32 Fahrgeschäfte. Das Angebot reicht dabei von ruhigen, kindgerechten Attraktionen bis hin zu actionreichen Achterbahnen.

Zu den Highlights zählen etwa der Belantis-Waldlehrpfad, die Buddelbahn, Capt'n Black's Piratentaufe, die Cobra des Amun Ra oder der Drachenflug.

Dazu gesellen sich Restaurants und Shops. Zudem bietet Belantis diverse Shows, beispielsweise die Mitmach-Aktion "Wer will heut' ein Ritter sein?", oder Thementage wie das Zuckertütenfest oder zu Halloween an.

Sind neue Fahrgeschäfte und Attraktionen geplant?

Diese Attraktionen werden sich im Laufe der nächsten Jahre noch verändern. Denn mit der Übernahme des Parks durch das französische Unternehmen Compagnie des Alpes (CdA) soll Belantis zu einem Asterix-Park umgestaltet werden.

Der Umbau von Belantis wird den Angaben nach schrittweise erfolgen. Die Namensänderung in "Asterix Park Deutschland" beispielsweise ist für 2030/31 anvisiert. Erste Veränderungen soll es jedoch bereits 2026 geben.

So soll beispielsweise im Frühjahr das Idefix-Abenteuerland eröffnen. In einer Pressemitteilung verrät das Unternehmen, dass das neue Abenteuerland vier Attraktionen und ein Restaurant beinhalten soll.

Künftiger "Asterix Park Deutschland" peilt eine Million Besucher im Jahr an

Geschäftsführer Filip de Witte sagte, dass es unter anderem eine 86 Meter lange Wasserbahn für all jene geben soll, die zu klein für die große Bahn in der Pyramide sind.

Stück für Stück soll so der komplette Park umgestaltet werden. So ist unter anderem eine neue Familienachterbahn geplant. "Zeitpläne für weitere Ausbauphasen hängen von der Resonanz der Besuchenden und der Marktentwicklung ab", erklärt das Unternehmen auf seiner Webseite.

Langfristig wolle man Besucherzahlen von 900.000 bis eine Million Gästen pro Jahr erreichen.