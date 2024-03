Pünktlich zu Beginn der Osterferien in Sachsen-Anhalt starten die Freizeitparks in die neue Saison. Sechs Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Nervenkitzel in der Achterbahn, per Riesenrutsche rasant in die Tiefe gleiten oder knallende Lassoshow: Pünktlich zu Beginn der Osterferien in Sachsen-Anhalt starten am Wochenende die Freizeitparks in ihre Saison. Einige Betreiber haben die Winterpause genutzt, um Neues auf die Beine zu stellen. In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) wurde gleich ein ganz neuer Park aus dem Boden gestampft. Dort öffnet am Sonnabend ein neues Karls-Erlebnis-Dorf. Die Redaktion hat sich bei den Veranstaltern umgehört und gibt einen Überblick für Mitteldeutschland:

1. Leipzig: Nervenkitzel im Belantis

Der Park Belantis bei Leipzig öffnet nach der Winterpause am Gründonnerstag (28. März) wieder. Neben der bekannten Huracan-Achterbahn und der Wasserbahn durch eine künstliche Pyramide erwarten die Besucher zwei neue, interaktive Mitmach-Shows, wie Parksprecherin Winnie Vorsatz ankündigt. Dazu hat das Belantis-Team ein Prinzessinnen-Musical und eine Tanz- und Pantomime-Show aufgelegt.

Die Piratentaufe im Belantis bei Leipzig (Foto: Belantis)

Insgesamt habe der Park zehn solcher Shows im Programm, von denen je nach Besucheraufkommen täglich etwa drei bis fünf zu sehen seien, so Winnie Vorsatz: vom Mini-Musical „Konferenz der Tiere“ über eine Street-Dance-Fiesta bis hin zu einer Ritter-Show. Die Saison läuft bis Anfang November.

Tipp: Wer sich online jetzt schon Tickets sichert, bekommt diese zum rabattierten Vorverkaufspreis.

2. Döbeln: Alles Erdbeere bei Karls neuem Hof

In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) wurde ein ganz neuer Park aus dem Boden gestampft. Dort öffnet die aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Kette Karls am Sonnabend ein neues Erlebnis-Dorf. Zunächst erstreckt sich der dortige Park an der Autobahn 14 auf rund 6 Hektar, im Sommer sollen 1,5 Hektar für ein Maislabyrinth hinzukommen, wie das Unternehmen mitteilt.

In Döbeln steht Karls Erdbeerdorf kurz vor der Eröffnung. (Foto: Andreas Stedtler)

Neben Raupenbahn, Kletter-Erdbeere, Traktorbahn und XXL-Hüpfkissen setzt Karls in Sachsen auf das Thema Bockwurst. Ein eigens kreiertes „Bockwurstland“ erwartet Gäste samt Bockwurstschleuder und Senfrutsche. „Das gesamte Karls Erlebnis-Dorf ist ein großer Spielplatz für alle Kinder und Erwachsene“, erklärt Sprecherin Nicole Schumann. Karls hat schon mehrere Erlebnis-Dörfer: Vier verteilen sich entlang der Ostseeküste, eines liegt in Elstal bei Berlin.

3. Sangerhausen: Sommerrodeln im Wipperia Funpark

Am Sonnabend startet der Wipperia Funpark bei Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) in die Saison. Für die nächsten 14 Tage wird wegen der Ferien täglich geöffnet sein, danach ist montags und dienstags geschlossen.

Ewig lang: die Sommerrodelbahn im Wipperia Funpark (Foto: Wipperia-Funpark GmbH)

Höhepunkt ist die fast einen Kilometer lange Sommerrodelbahn. Aber auch Kletterwald, Nerf-Arena oder Wasserlaufrollen sorgen für Gaudi.

4. Erlebnistierpark Memleben: Eine Show jagt die andere

Uwe Gehrmann hat kaum Zeit für eine kurzes Telefonat, gleich muss der Chef zur Zirkusshow weiter. Am Sonnabend startet sein Erlebnistierpark in Memleben (Burgenlandkreis) in die neue Saison. Die Clowns Hops und Hopsi müssen noch ihr aktuelles Kinder-Mitmachprogramm einstudieren. „Die Clownshow war im Sommer ein Riesenerfolg!“, so Gehrmann, „natürlich sind die beiden Spaßmacher wieder an Bord“. Verrückte Shows, spannende Abenteuer und exotische Tierwelten – das sind die drei Eckpfeiler des Erlebnistierparks – eine Mischung, die seinesgleichen sucht.

Oster-Gaudi im Erlebnistierpark Memleben (Foto: Uwe Gehrmann)

Auch die Seebären mit ihren Stars Marino und dem kleinen Egon haben eine neue Show für die Saison vorbereitet. Riesenschaukel, Großtrampolinanlage sowie einer Rennstrecke für Elektroautos – Kinder können sich auf dem Gelände richtig austoben. Zu Pfingsten soll eine Piratenrutsche dazukommen. Die Vielzahl der Tiere steht dem in Nichts nach: Amurtiger, Weißohrbüscheläffchen oder Böhm-Zebras und „im Sommer dürfen wir noch drei Kattas bei uns begrüßen“, sagt Uwe Gehrmann. Neu ist in dieser Saison die Website des Erlebnistierparks. Dort sind bereits alle Veranstaltungen des kommenden Jahres einsehbar. Nächste Woche zu Ostern geht es schon mit der ersten los.

5. Magdeburg: Playmobil im Elbauenpark

Der Elbauenpark in Magdeburg feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Mit tollen Aktionen wie einem „Elbauenpark“-Schriftzug à la Hollywood unweit vom Jahrtausendturm – perfekt für ein Selfie – und weiteren Highlights. Los geht es am Sonnabend und noch bis zum 1. April mit einer großen Osterschatzsuche.

Der riesengroße Rutschturm im Elbauenpark (Foto: Andreas Lander)

Apropos Jahrtausendturm: Dort eröffnet die Sonderausstellung „Staun dich schlau mit Playmobil“, das heißt große Weltgeschichte im Miniaturformat.

6. Harz: In Pullman City fliegen die Tomahawks

In der Westernstadt Pullman City bei Hasselfelde im Harz haben sich schon vergangene Woche die Salon-Türen geöffnet. Bis November können Gäste den Wilden Westen nun wieder hautnah miterleben. „In diesem Jahr haben wir ein komplett neues Showteam“, sagt Sprecherin Elisabeth Eckleben. Was die Westernstadt zu bieten hat: Falken-Flugshows, Trickriding oder Colt- und Comedy-Shows bis hin zum Highlight des Tages, der „Great Wild West Show“ um 15.30 Uhr mit den Longhorns und Bisons auf der Mainstreet.

Lasso-Show in Pullman City (Foto: Pullman City)

In den Osterferien gibt es für Kinder einen speziellen Ferienspaß mit Stockbrot backen im Indianerhaus, Wild West basteln in der Indoorspielwelt oder Kinderschminken. Was auch neu ist: an den Wochenenden vom 16. November bis zum 2. Februar 2025 wird es einen Western-Winter mit Schlittschuhbahn und vielen weiteren Winter-Highlights in Pullman City geben.