Arbeit und Familie besser in Einklang zu bringen, wird vielen Menschen in Sachsen-Anhalt immer wichtiger. Das haben Arbeitgeber erkannt und bieten teils überraschende Angebote.

Magdeburg - Fast ein Drittel der Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt hat mindestens ein Kind unter 18 Jahren. Wer sein Personal als Arbeitgeber halten will oder neue Mitarbeiter gewinnen möchte, muss heutzutage mehr bieten als ein gutes Einkommen. Denn die „Work-Life-Balance“ wird vielen Menschen immer wichtiger. Die Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt gehen in puncto Familienfreundlichkeit unterschiedliche Wege.