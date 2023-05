Die Zahl der Zwei-Kind-Familien wächst wieder in Sachsen-Anhalt. Statistiker erklären, warum sie dennoch für die nächsten Jahre recht niedrige Geburtenzahlen erwarten.

In Sachsen-Anhalt entscheiden sich wieder mehr Paare für zwei Kinder

Magdeburg - Heutzutage entscheiden sich wieder mehr junge Paare für Nachwuchs als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Die so genannte Geburtenziffer stieg in Sachsen-Anhalt auf 1,58. Das heißt: 100 Frauen bekommen im Schnitt 158 Kinder. Am Tiefpunkt 1994 waren es nur 79.