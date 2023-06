Amira interessiert sich eigentlich für Dinos, von Troja, Zeus und dem Minotaurus hatte sie noch nie gehört. Das hat sich nach einem Besuch im Familienmuseum in Stendal geändert. Und nebenbei konnte sie auch noch ein paar Ängste überwinden.

Familienmuseum in Stendal im Test - Sechsjährige erkundet die griechische Götterwelt

Das sieht etwas verkohlt aus nach dem Vulkanausbruch. Amira inspiziert Töpfe in einer Küche im alten Pompeji im Winckelmann-Museum in Stendal.

Stendal - Amira atmet einmal tief durch, als wollte sie Mut in ihre Lungen saugen, sagt dann kurz „ok“ und krabbelt in den Vulkan. Darin hört man es trampeln und rumoren, mal nah, mal ferner. Dann taucht die Sechsjährige stolz und strahlend auf der anderen Seite der rot gestrichenen Wände wieder auf, auf der anderen Seite des Vulkans, mitten in einem Amphitheater im noch nicht zerstörten Pompeji. Wo sie dann mit großen Augen auf einer Leinwand den Untergang der antiken Stadt beobachtet: Wie der Vesuv erst nur kleine Aschewolken hustet und schließlich ein Tsunami aus Schutt und Asche Städte, Dörfer und Wälder im Umkreis niederwalzt.