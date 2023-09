Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. In Haldensleben ärgern sich Eltern über die Sauberkeit einiger Spielplätze.

Haldensleben - Wenn Nicole Gräger mit ihrem Sohn auf den Spielplatz an der Masche in Haldensleben geht, beginnt der Spielplatzbesuch meist nicht mit Rutschen und Toben. Die junge Mutter sucht für ihren Vierjährigen erst einmal eine ungefährliche Stelle zum Spielen und beginnt dann in der Regel, Müll einzusammeln. „Das sollte nicht so sein“, sagt sie. „Aber meistens liegen dort jeden Tag neue Scherben und auch Kippenstummel“. Müll, Graffiti, Kokeleien und Vandalismus sind nicht nur auf dem Spielplatz an der Masche gang und gäbe. Von allen 26 Spielplätzen, die sich in Haldensleben und den Ortsteilen befinden, werden vor allem die in der Innenstadt und in viel frequentierten Wohngebieten häufig verschmutzt.