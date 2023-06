Da war doch dieses leise Husten am Nachmittag. Und jetzt, beim Abendessen, gesellt sich noch dieses Schniefen dazu, diese leicht rotzige, in homöopathischen Dosen hellen Schleim ausstoßende Nase. Die Eltern schauen sich an, beide denken sich in diesen Moment dasselbe: Na, ob wir das Kind morgen in der Kita wohl abgeben können?

Die bange Frage gründet dabei auf Erfahrung. Ab wann ein Kind krank ist, wird tagtäglich tausendfach in Kitas neu ausgehandelt. Erzieherinnen versuchen dabei, die nächste Krankenwelle von ihrer Gruppe fernzuhalten. Verständlich! Aber mitunter wird jeder Pickel auf der Haut wahlweise zu Röteln, Masern oder Windpocken und jede Rotznase zu einer ansteckenden Infektion. Dabei ist der Pickel nur ein Pickel und die Rotznase nur eine Rotznase. Als Elternteil denkt man sich da: Ein bisschen mehr Gelassenheit wäre ab und an gut.

