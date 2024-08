Wenn Kinder bei der Autofahrt in ihren Sitzen einschlafen oder sich am Ende der Fahrt nicht bemerkbar machen, könnten Eltern sie schlichtweg vergessen.

Halle - Es war im Mai dieses Jahres: Ein 16 Monate altes Kleinkind ist in Frankreich in einem Auto auf einem Firmenparkplatz gestorben, nachdem sein Vater vergessen hatte, es in der Kinderkrippe abzugeben. Statt zur Krippe sei der Mann am Dienstag direkt zu seiner Arbeit im elsässischen Sausheim nahe der deutschen Grenze gefahren.