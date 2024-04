Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

In die Geschichte der deutschen Bildungspolitik geht der 5. Dezember 2023 als der „zweite Pisa-Schock“ ein: An diesem Tag wurde der neue internationale Pisa-Leistungsvergleich der Schüler veröffentlicht, der für Deutschland katastrophale Ergebnisse zeigte. In Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften schnitten sie so schlecht ab wie noch nie in der Untersuchung.