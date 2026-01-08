Sturmtief Elli sorgt für Wirbel: Während Hamburg und Bremen Schulen schließen, bleiben in Sachsen-Anhalt die Türen offen – vorerst. Aber erste Einschränkungen sind schon angekündigt.

Sachsen-Anhalt im Wintersturm: Erste Schulbusse fahren nicht - Schulen bleiben aber offen

Magdeburg - Wegen des angekündigten Sturmtiefs fallen am Freitag die Schulbusse im Altmarkkreis Salzwedel aus. Auch die angrenzenden Landkreise, die vom Verkehrsunternehmen PVGS bedient werden, seien davon betroffen, teilte der Altmarkkreis mit.

Lesen Sie auch: Schnee, Eisregen, Kälte - Da kommt etwas auf die Region zu. Das Finale der Woche soll ungemütlich werden

Der Landkreis wies darauf hin, dass dies aber generell keine Schließung der Schulen bedeutet. Ob der Unterricht in Präsenz oder als Distanzunterricht stattfinde, müsse bei der jeweiligen Schule erfragt werden.

Keine flächendeckenden Schulschließungen

Nach Angaben des Bildungsministeriums in Magdeburg sind die Schulen auf das angekündigte Sturmtief Elli vorbereitet. Flächendeckend seien noch keine Schulschließungen geplant, sagte ein Ministeriumssprecher.

Auch interessant: Schneechaos am Morgen: Was passiert, wenn Eltern zu spät zur Arbeit kommen?

Je nach regionaler Lage könnten Schulträger, Schulleitungen oder die Beförderungsunternehmen über einen Ausfall entscheiden. Dies werde in Absprache mit dem Landesschulamt getan.

Die Schulen würden dann auch die Möglichkeit prüfen, den Schülern und Schülerinnen Aufgaben zu erteilen oder Distanzunterricht anzubieten, so das Bildungsministerium. Soweit erforderlich und möglich soll es Betreuungsangebote geben. Wegen des erwarteten Sturmtiefs Elli bleiben am Freitag in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie in Teilen Niedersachsens die Schulen geschlossen.