Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Familien in Haldensleben müssen sich mitunter auf ziemlich lange Schulwege einstellen.

So mancher Schulweg in Haldensleben ist äußerst lang

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Es ist Donnerstagnachmittag, kurz vor zwei. „Achtung, Achtung: Die 14 Uhr-Buskinder für den Bus nach Wedringen/Hillersleben ins Atrium“, schallt die Stimme von Markus Handke durch die Erich-Kästner-Grundschule. Der Horterzieher wird gleich etliche Kinder zur Bushaltestelle bringen, damit sie sicher in den richtigen Bus steigen können. So, wie in der Haldensleber Grundschule auf dem Süplinger Berg, läuft es auch in den anderen Grundschulen. Und auch an den weiterführenden Schulen nutzt ein nicht geringer Teil der Kinder und Jugendlichen den Bus. Denn sie kommen nicht nur aus der Innenstadt, sondern auch aus den Haldensleber Ortsteilen und den umliegenden Dörfern.