Die jährliche Urlaubsplanung ist für Arbeitnehmer nicht immer leicht. Was für Eltern gilt, die in den Schulferien frei haben wollen.

Zum Start in die Sommerferien: Haben Eltern ein Recht auf Urlaub?

Ferienbeginn in Sachsen-Anhalt

Am 6. Juli beginnen in Sachsen-Anhalt die Sommerferien. Dass die Eltern freinehmen dürfen, ist nicht selbstverständlich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale) - Wer schulpflichtige Kinder hat und seine Urlaubstage nutzen will, um mit der Familie zu verreisen, braucht vor allem eines: freie Tage in den Schulferien. Doch haben Eltern eigentlich Anspruch darauf, ihre Urlaubstage auch tatsächlich in dieser Zeit nehmen zu können?