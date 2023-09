Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Familien in Haldensleben müssen sich mitunter auf ziemlich lange Schulwege einstellen.

Mit Video: So mancher Schulweg in Haldensleben ist äußerst lang

Haldensleben - Es ist Donnerstagnachmittag, kurz vor zwei. „Achtung, Achtung: Die 14 Uhr-Buskinder für den Bus nach Wedringen/Hillersleben ins Atrium“, schallt die Stimme von Markus Handke durch die Erich-Kästner-Grundschule. Der Horterzieher wird gleich etliche Kinder zur Bushaltestelle bringen, damit sie sicher in den richtigen Bus steigen können. So, wie in der Haldensleber Grundschule auf dem Süplinger Berg, läuft es auch in den anderen Grundschulen. Und auch an den weiterführenden Schulen nutzt ein nicht geringer Teil der Kinder und Jugendlichen den Bus. Denn sie kommen nicht nur aus der Innenstadt, sondern auch aus den Haldensleber Ortsteilen und den umliegenden Dörfern.

Im Video: Lange Schulwege in Haldensleben keine Seltenheit

Familien in Haldensleben müssen sich mitunter auf ziemlich lange Schulwege einstellen. (Kamera: Julia Schneider, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Bei einer großen Umfrage von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung zum Familienleben in Sachsen-Anhalt kommt heraus: Der Großteil der Kinder in Haldensleben und den Ortsteilen wird offenbar mit dem Auto zur Schule gebracht.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass 62 Prozent der Teilnehmer aus Haldensleben die Situation mit Elterntaxis als schlecht bewerten. Nur 16 Prozent haben damit kein Problem, der Rest sieht die Sache neutral. Auch die Parkplatzsituation an den Schulen wird von 65 Prozent der Teilnehmer als schlecht wahrgenommen und nur von 19 Prozent als gut.

Dieser Text ist Teil der großen Serie: FamilienLeben in Sachsen-Anhalt. VS

Während die meisten Kinder im Auto zur Schule fahren, folgen ihnen die Fahrradfahrer auf dem Fuße. Dass Radfahren in Haldensleben für Kinder sicher ist, finden allerdings nur 29 Prozent der Umfrage-Teilnehmer. 47 Prozent bewerten die Sicherheit als schlecht. Erst an dritter Stelle steht bei den Schulwegen die Anreise per Bus. Die typischen Schulbusse gibt es im Landkreis Börde übrigens nicht.

„In der Regel setzen wir Linienbusse ein“, klärt Dorita Erdmann, Geschäftsführerin der Börde Bus GmbH, auf. Das Unternehmen, zu dem rund 100 Busse und 137 Fahrer gehören, koordiniert die Schülerbeförderung, die eine Pflichtaufgabe des Landkreises Börde ist. Extra Busse würden laut Dorita Erdmann höchstens für Spezielles, wie den Schwimmunterricht, eingesetzt werden.

Kreis zahlt Busfahren nicht für alle Schüler

Wie der Landkreis Börde mitteilt, sind rund 8200 „Fahrschüler“ für das Schuljahr 2023/24 angemeldet. Das sind die Kinder und Jugendlichen, für die der Landkreis Busausweise, beziehungsweise derzeit Deutschlandtickets, zahlt. Es gibt auch etliche Kinder, deren Eltern die Busfahrkarten selbst zahlen. Das rührt meist daher, dass die Beförderung nur vom Kreis gezahlt wird, wenn das Kind außerhalb eines bestimmten Radius um seine Schule wohnt. Für Grundschulkinder liegt dieser Radius beispielsweise bei 2,5 Kilometern.

In der Serie „Familienleben in Sachsen-Anhalt“ lesen Sie auch:Wie in Genthin seit über 25 Jahren Kinder stark fürs Leben gemacht werden

In der Serie „Familienleben in Sachsen-Anhalt“ lesen Sie auch:Neue Bauflächen: Calbe hat Flächen zur individuellen Bebauung freigegeben

In der Serie „Familienleben in Sachsen-Anhalt“ lesen Sie auch:Wo bleiben die sicheren Radwege in der Börde?

Immer wieder gibt es Kritik von Eltern an dieser Bestimmung. Unmut kommt beim Thema Schülerbeförderung in der Börde auch auf, wenn es um die Kompatibilität von Stundenplänen und Busfahrplänen gibt.

Wie kommen die Haldensleber Schüler hauptsächlich zur Schule? Wie ist die Situation mit Elterntaxis? Antworten auf diese und andere Fragen hat eine Umfrage der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung geliefert. Quelle: Die Mehrwertmacher/Grafik: MRM/Bischof

Stundenplan den Busfahrzeiten angepasst

„Wir haben 95 Schulen im Landkreis Börde. Jede kriegt noch vor Beginn der Sommerferien die Busfahrpläne zugeschickt und kann sich dazu äußern“, erklärt Dorita Erdmann. Auf spezielle Wünsche könne „Börde Bus“ jedoch nicht immer Rücksicht nehmen. „Wenn Stunden gestrichen werden oder ausfallen, können wir leider auf die Schnelle nichts machen. Unsere Fahrer und Busse sind genau eingetaktet. Wir haben keine stille Reserve, die wir bei Bedarf herausholen können“, sagt die Geschäftsführerin des Busunternehmens. Sie gibt unumwunden zu, dass einige Schüler schon sehr lange Fahrtwege hätten. Das betreffe beispielsweise die der einzigen beiden Förderschulen im Kreisgebiet. Sie kämen „von überall her“.

Ähnliche Erfahrungen teilt auch Corinna Meyer, die die Evangelische Sekundarschule in Haldensleben leitet. 128 der insgesamt 258 Schüler kämen mit dem Bus dorthin. An der Schule in freier Trägerschaft lernen auch zwei Schüler aus dem Altmarkkreis Salzwedel – der Rest kommt neben dem Stadtgebiet aus Dörfern wie Vahldorf, Uhrsleben oder Hohenwarsleben. Schüler aus Vahldorf oder Groß Ammensleben würden wegen der Lage an der Bahnstrecke mit dem Zug anreisen. Ihre Stundenpläne hat die Schule mittlerweile so gut wie möglich den Busfahrzeiten angepasst. Eine Ganztagsschule zu werden, das sei der Einrichtung aber unmöglich. „Dann würden viele Kinder am Nachmittag gar nicht mehr nach Hause kommen“, sagt Corinna Meyer.